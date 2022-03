Ligue 2 : vainqueur 1-0 à Pau le GF38 relève un peu la tête

La performance fait énomément de bien au Grenoble Foot 38. Pour le compte de la 29e journée de Ligue 2, les footballeurs grenoblois sont allés s'imposer à Pau 1-0. Yoric Ravet a transformé un pénalty à la 28e minute de la rencontre. Les bleus et blancs ont ensuite tenus malgré les assauts de Pau, pourtant très solide ces derniers temps à domicile, et malgré l'expulsion du latéral droit Jordy Gaspar à la 68e minute, consécutive a un second avertissement. Avec cette victoire le GF38 remonte à la 17e place Ligue 2 avec 32 points soit un point d'avance sur le 18e et antépénultième Quevilly-Rouen, et 4 points seulement de retard sur le milieu de tableau. Prochaine rencontre pour les hommes de Vincent Hognon : samedi à domicile avec la venue de Bastia - 12e avec 36 points - au Stade des Alpes.

