Ligue 2 : Vainqueur de Niort, le HAC se libère au Stade Océane

De l'efficacité, une organisation rigoureuse et beaucoup de générosité pour tenir le score en fin de match : le HAC a mis tous les ingrédients nécessaires pour décrocher sa première victoire de la saison au Stade Océane, ce samedi face à Niort (2-1). Après cinq journées, les Havrais grimpent à la 7e place avec huit points au compteur.

Enthousiasme, insouciance et abnégation

Tout est encore loin d'être parfait dans le jeu, mais l'enthousiasme, l'insouciance et l'abnégation que dégage cette équipe méritent vraiment d'être salués. Encore une fois, les Ciel et Marine ont peiné pour se créer des occasions, mais il en a suffi d'une pour qu'ils débloquent la situation en première mi-temps. Un but initié par A. Ba, dont la passe lumineuse a permis à Boutaïb de tenter sa chance. A l'affût de la frappe puissante du Marocain détournée par Braat, Thiaré a pu tranquillement pousser le ballon dans le but vide (1-0, 37e).

Déjà crédité de deux passes décisives depuis le début de saison, Thiaré s'est même offert un doublé. A la réception d'un corner de Cornette, le Sénégalais a jailli au premier poteau pour dévier le ballon de la tête au fond des filets (2-0, 58e). Les Chamois n'ont pas tardé à répliquer, réduisant l'écart quatre minutes plus tard par Renel (2-1, 62e). Malgré une dernière demi-heure crispante, les Havrais, à force de courage et d'application, ont tenu bon jusqu'au bout.

« Ça fait un moment qu’on peine à gagner à domicile, c’est un soulagement ce soir, savoure Jamal Thiaré. On a été très courageux, on a mis les ingrédients qu’il fallait. C’est ce que le public attend de nous. Et cette victoire, on est allés la chercher. Ça va faire du bien pour la suite. Les jeunes ? On est tous très contents de les avoir dans l’effectif. Ils montent en puissance. Qu’ils continuent à écouter les anciens. Dans le vestiaire, aux entraînements, ça vit un peu plus grâce à eux. Quant à moi, je suis là pour marquer, ça tombe bien, je l’ai fait ce soir. Tout le monde est content pour moi, je suis fier de ce que j’ai fait. »

Les jeunes progressent. Progressivement, ils deviennent de vrais joueurs de Ligue 2. Paul Le Guen

« On a été efficaces, bien organisés, généreux, mais parfois, on n’a pas fait suffisamment preuve de maîtrise, notamment durant les vingt dernières minutes, analyse pour sa part le coach Paul Le Guen. Ça réclamerait un peu plus de tranquillité technique. Maintenant, je trouve que l’équipe mérite d’être félicitée. Depuis le début de la saison, je trouve qu’on y est vraiment, on n’est pas toujours récompensés, on l’a été ce soir, face à une équipe de Niort qui a vraiment des arguments. On répond présent, on est généreux dans l’effort et les jeunes progressent. Progressivement, ils deviennent de vrais joueurs de Ligue 2, ça demande confirmation sur la durée, mais je trouve que c’est intéressant. Dans l’ensemble, je suis vraiment satisfait, ça récompense l’investissement de tout un groupe. Les anciens vont revenir, c’est normal, mais en attendant, les jeunes marquent des points et se positionnent comme des concurrents. Au-delà des points qu’on réussit à prendre, on gagne des joueurs pour la suite de la saison. J’avais espoir envers ces jeunes. C’est un discours que j’ai tenu devant vous, mais aussi devant mon président et Pierre Wantiez. Et j’ai envie de dire aux Havrais : « Venez les encourager ». Tout ne sera pas parfait, mais ils y mettent une telle bonne volonté. Quant à Jamal (Thiaré), je sais qu’il préfère jouer dans l’axe, mais j’avais décidé de le décaler côté gauche, et je suis content qu’il ait été récompensé. Je lui demande de vraies performances athlétiques, et il prouve que c’est un athlète exceptionnel. Maintenant, mobilisons-nous pour Bastia. »

Là où le HAC se rendra samedi prochain avec l'ambition de confirmer ses bons résultats à l'extérieur, où il n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur depuis le début de l'année 2021.