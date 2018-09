Valenciennes, France

Quel soulagement ! Valenciennes s'est magistralement imposée vendredi soir, 4 buts à 1 face au Red Star, pour le compte de la 8e journée de Ligue 2 de football. Il n'en fallait pas davantage pour chasser les démons du VAFC, défaits deux fois consécutives ces deux dernières semaines.

Les Valenciennois n'ont pas traîné pour asseoir leur succès : le premier but est arrivé après deux minutes de jeu et au quart d'heure, les nordistes menaient 3 à 0. "Le coach nous avait dit avant le match de commencer fort, explique le milieu de terrain Eden Massouema. Ça a porté ses fruits, on a réussi à tuer le match assez tôt. On a mis les ingrédients pour inverser la tendance et on espère que ça va durer. On veut tous que des weekend comme ça se reproduisent !"

Faire mal à l'adversaire

Même satisfaction du côté de l’entraîneur du VAFC. Pour Réginald Ray, c'est une victoire totale qui rappelle la toute première de la saison, lors de la 1e journée du championnat. "Ça ressemblait au match contre Auxerre, même si on a mieux maîtrisé notre sujet. Mais c'est aussi parce qu'on était mentalement dans la rencontre. C'est important de montrer ensemble à l'adversaire qu'on ne va rien laisser et faire mal. "

Avec 11 points, Valenciennes remonte à la 10e place du classement de la Ligue 2.