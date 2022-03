Ligue 2 : vers un record d'affluence au Stadium samedi pour le match entre le Toulouse FC et le Paris FC

Ce sera sans doute le plus gros match de la saison pour le TFC. Les Violets accueillent ce samedi à 15h le Paris FC pour la 31e journée de Ligue 2. Rencontre exceptionnelle entre le premier et le deuxième, qui sera marquée par un gros temps fort : l'inauguration à la mi-temps du virage Christophe Revault, gardien du TFC de 2000 à 2006, mort brutalement en mai 2021. Le virage Ouest jusque là inoccupé le plus souvent, donc bâché se situe face au virage Brice Taton des UItras. On attend plus de 27.000 spectateurs au Stadium, du jamais-vu (hors affluences rugby avec le Stade Toulousain) depuis quatre ans.

Priorité aux transports en commun

Il faut remonter à la réception du PSG en février 2018 pour voir autant d'amateurs de foot au Stadium. À l'époque bien sûr, le TFC est en Ligue 1, et toute la région afflue au Ramier pour voir Neymar, M'bappé, Rabiot, Di Maria et les autres. Les Toulousains perdent 1-0 (but csc de Diop) devant plus de 27.000 personnes. Pour ce samedi, le club a mis à disposition en tout 28.400 places. Il en reste 1.200, la plupart sur les balcons, les plus chères entre 40 et 60 euros. Ce sera quoi qu'il arrive ce 2 avril 2022 à Toulouse la meilleure affluence de la saison en Ligue 2. Le club conseille aux supporters d'arriver le plus tôt possible, les portes seront ouvertes dès 13h. Et face à un tel afflux, il est conseillé de ne pas se rendre au Ramier en voiture et de privilégier les transports en commun en se garant par exemple dans les parkings Relais (Borderouge, la Vache, Ramonville, Balma-Gramont, Argoulets, Jolimont, Arènes) avant de prendre le métro.

Cette saison, le Stadium avait accueilli au maximum 15.000 spectateurs pour la réception de Sochaux en novembre, et c'était déjà une belle performance. La meilleure affluence en championnat cette année, qui tombera donc samedi, est au crédit du Havre avec le derby normand face à Caen, le 19 mars dernier et 19.000 places occupées. Le record toutes saisons confondues en Ligue 2 est détenu par le RC Lens, hors catégorie dans son antre de Bollaert qui a connu des soirées à 38.000 supporters présents en 2017.

Un partenariat avec les étudiants payant

Le TFC peut notamment s'appuyer cette saison sur un partenariat réussi : le Tolosa Students Club. Huit écoles toulousaines y ont adhéré l'été dernier comme l'INSA, l'ENAC, TBS ou les plus actives AMOS (école des métiers du sport), TSM et la filière Staps de Paul-Sabatier. Le club leur assure plusieurs centaines de places à petits prix, 5 euros souvent. Et surtout il les implique dans les animations. Ce samedi par exemple, ce sont les étudiants d'AMOS qui feront la levée de drapeaux lors du Se Canto : "On sera sur la pelouse devant 25.000 spectateurs, c'est fou, s'émerveille Elodie Robin, la responsable du bureau des associations de l'école de la rue Bayard. Il y a un engouement, un amour du club qui monte au fil des matchs, y compris pour des étudiants qui ne sont pas originaires de la région".

Les étudiants du Tolosa Students Club, en général plusieurs centaines chaque jour de match au Stadium, occupent en général les places juste en dessous de la bodega, à côté du virage Brice Taton. Mais ce 2 avril, ils seront tellement nombreux qu'au dernier moment, le club a libéré un millier de sièges dans le futur virage Christophe Revault, en face.

Les supporters des Violets ont prévu de se retrouver dès 13h sous le pont du Stadium samedi pur faire la fête au bus qui transporte les joueurs.