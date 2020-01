Ligue 2 : "on veut rester dans le Top 5", Jonathan Iglesias capitaine du Clermont Foot

Clermont-Ferrand, France

Série en cours pour le Clermont Foot, qui n'a plus perdu depuis le 2 novembre dernier en championnat. Après huit matchs sans défaite, les hommes de Pascal Gastien sont aux portes de la zone de play-off, synonyme de barrages d'accession. Après un match nul (1 à 1) à Lens, les Auvergnats reçoivent l'US Orléans, dernier du classement, ce vendredi soir au stade Gabriel-Montpied. Clermont est 6e à un point du Havre avant cette 22e journée de Ligue 2.

Joueur le plus utilisé par Pascal Gastien (21 apparitions sur la feuille de match), Jonathan Iglesias n'a été remplaçant qu'une seule fois cette saison en championnat. C'était samedi dernier à Lens en raison d'une douleur aux adducteurs. Invité de l'émission "100% club" sur France Bleu Pays d'Auvergne, le capitaine uruguayen se confie sur les ambitions clermontoises.

Le point à Lens

Je suis rentré à cinq minutes de la fin en essayant de tenir le ballon. On aurait pu défendre un leu mieux après avoir le score, mais c'est un bon point. Dans l'ensemble, c'est logique. Une très belle performance des deux équipes. Lens a poussé devant son public. Max (Maxime Dupé) a fait des arrêts décisifs. Adrian Grbic ? "heureusement qu'il est là. Il débloque des matches à n'importe quel moment, de n'importe où..."

Les barrages

C'est bien parti. On a bien fini la première moitié de saison. Là, on a pris 4 points sur 6. Ça nous permet d'être au contact. On a pris confiance. La saison dernière à cette période, on était 3e, on avait gagné à Metz. Après, on a plongé, on a perdu quatre matches d'affilée. On a appris. On est plus solides et solidaires."

L'US Orléans

C'est une très belle équipe. Le match aller a été très compliqué là-bas. Ils ont maîtrisé tout le jeu On a joué en contre et on a gagné mais, on a vraiment souffert. Ils sont derniers, mais il ne faut pas regarder le classement. La preuve, ils ont battu Guingamp la semaine dernière.

Son avenir

J'ai 31 ans (depuis décembre dernier). Mon contrat se termine en juin 2021. Pourquoi pas finir ici. Je me sens bien. C'est une fierté que le coach me confie le brassard de capitaine et me fasse confiance.

Jonathan Iglesias invité de l'émission 100% club © Radio France - Eric Le Bihan