Ligue 2 : victoire avec bonus offensif et podium pour le Clermont Foot !

Les Clermontois n'ont fait qu'une bouchée du promu dunkerquois en s'imposant 5 à 0 au stade Gabriel-Montpied, grâce notamment à un triplé de l'insatiable Bayo. Les voilà troisièmes du championnat à l'entame de la phase retour et plus que jamais prétendants aux barrages d'accession.

Au rugby, on appelle ça une victoire bonifiée. Le Clermont Foot 63 n'aura pas le quatrième point du bonus offensif, mais il aura au moins marqué des buts et les esprits ce samedi soir. Les Auvergnats étaient favoris et ils se sont montrés intraitables en écrasant une assez faible et très diminuée équipe dunkerquoise. Une victoire 5 à 0, nette et sans bavure. Efficaces et hermétiques, les hommes de Pascal Gastien ont vécu une soirée idéale qui leur permet de grimper sur le podium de la Ligue 2 à l'issue de cette 20e journée, la première de la phase retour.

Nouveau triplé pour Bayo

C'est le virevoltant Jodel Dossou qui a débloqué le compteur clermontois à la 28e minute avant que Jim Allevinah ne double la mise juste avant la pause (45'). Un scénario idéal pour étouffer le moindre espoir dunkerquois de faire illusion dans cette rencontre. En seconde période, le serial buteur clermontois Mohamed Bayo a mis la machine en route. Résultat, un nouveau triplé pour l'attaquant guinéen (46', 55', 58') qui porte son total à 12 réalisations à mi-championnat. Momo Bayo avait déjà réussi le coup du chapeau fin octobre à Valenciennes. Autre satisfaction, la forteresse clermontoise a encore été imprenable ce soir et prouve qu'elle est bien la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés).

Podium et Coupe

Un peu plus tôt dans la journée, l'ESTAC a conforté son fauteuil de leader en dominant Sochaux 2 buts à 1. Le match des poursuivants a été remporté par Toulouse face à Grenoble, 2 à 0. Ce qui permet au Clermont Foot 63 de passer devant les Isérois au classement général. Les hommes de Pascal Gastien sont à quatre longueurs du leader et deux points du Téfécé.

Les Clermontois vont recroiser la route du Grenoble Foot 38 dès mercredi, mais pour disputer le 8e tour de la Coupe de France, en version Covid, à un horaire inhabituel. Le coup d'envoi est prévu à 13h45 au Montpied ! A peine le temps de sortir de table, mais l'appétit vient en mangeant et dieu sait que les Auvergnats ont faim. Eux qui s'offriraient un plat de résistance princier à la maison en cas de qualification, puisqu'ils affronteraient l'AS Monaco.