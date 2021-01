Ligue 2 : Victoire avec la manière du Clermont Foot face au leader grenoblois (3-0)

Le Clermont Foot est largement sorti vainqueur du choc de la 18e journée de Ligue, s'imposant 3-0 au stade Gabriel-Montpied face au leader le Grenoble Foot 38. Les Clermontois remontent à la 4e place du classement avant de se déplacer à Sochaux vendredi.

L'entraîneur clermontois Pascal Gastien ne veut pour autant pas s'enflammer après cette prestation convaincante: "Ce n'est qu'un match de reprise, on a été solides, c'est un bon match, mais on n'est même pas à la moitié du championnat."

Auteur du premier but du Clermont Foot, son premier sous le maillot clermontois, le défenseur central Cédric Hountondji abonde : "On monte en puissance, on va rester solidaires et continuer à travailler les uns pour les autres, c'est comme ça qu'on gagne." Cela commence dès vendredi avec un déplacement à Sochaux.

Un première mi-temps équilibrée et des Clermontois opportunistes

Après un début de match équilibré les Clermontois sont venir surprendre leur adversaire sur une tête à bout portant du défenseur central Cédric Hountondji à la 14e minute (1-0), sur un centre faisant suite à un corner.

Les visiteurs grenoblois cinq minutes plus tard vu leur attaquant Semedo se faire tacler par derrière dans la surface par le jeune latéral gauche clermontois Saidu – par ailleurs auteur d’un très bon match. Pas de quoi faire broncher l’arbitre M. Palhies, qui a sifflé un renvoi aux 5m50. Seule une transversale de Bayo à la 19e, après un slalom chanceux au cœur de la surface grenobloise, est venu troubler la suite de la seconde mi-temps.

Les joueurs du Clermont Foot ont souvent pris de vitesse leurs adversaires, notamment en contre-attaque, à l'image ici du latéral droit Akim Zedadka. © Maxppp - Thierry LARRET

Après la pause, les Grenoblois se sont dans un premier temps montrés les plus dangereux, avec deux centres-tirs venant frôler les montants d’Arthur Desmas (51e et 55e). Avant que le Clermont Foot ne renverse le cours du match et ne se procure trois occasions franches en contre-attaque en trois minutes, peu après l’heure de jeu, sans pour autant mener au but – Bayo faisant le crochet de trop dans les 6 mètres et Berthomier n’appuyant pas sa frappe face au gardien.

Un second acte largement dominé par le Clermont Foot

Mais les Clermontois n’ont pas eu à regretter ces occasions manquées. A la 77e Jodel Dossou est venu concrétiser la domination des siens en remportant avec sang-froid son face-à-face avec le portier grenoblois, bien lancé dans la profondeur par Jason Berthomier.

Les hommes de Pascal Gastien ont continué à maîtriser leur sujet jusqu’à à la fin de la partie, émaillée par quelques fautes d’énervement et quelques cartons côté grenoblois. A la 94e, Bayo, pas en réussite jusque là, a alourdi le score en marquant au terme d'une longue course.

La rencontre a aussi été marquée par la minute de silence respectée avant le coup d'envoi en hommage aux trois gendarmes d'Ambert (Puy-de-Dôme) tués en intervention il y a deux semaines.