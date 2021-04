Ligue 2 : victoire capitale pour le Clermont Foot contre le Paris FC ! (1-0)

Grâce au 19e but cette saison de Mohamed Bayo, le Clermont Foot a remporté une victoire très importante en vue de la montée, qui plus est contre un concurrent direct, le Paris FC, ce mardi soir (1-0).

Il y a des victoires qui peuvent forger des fins de saison, surtout dans cette Ligue 2 hyper serrée, où chaque résultat, chaque point compte. Le Clermont Foot a montré qu'il était au rendez-vous, en remportant une victoire aussi salutaire que précieuse, contre un concurrent direct, le Paris FC (1-0). Les Parisiens, toujours 5e, sont désormais relégués à 7 points des Auvergnats, désormais deuxièmes avec un point (et un match) de plus que Toulouse.

Une première mi-temps à se jauger

Clermontois et Parisiens ont passé la première mi-temps à se jauger, à chercher des espaces, et à se déstabiliser. Les deux blocs se sont faits face, et à ce petit jeu, c'est Clermont qui a été meilleur, en se procurant les occasions : d'abord avec un corner très dangereux (10e), où, après une partie de billard, le gardien parisien Demarconnay a sorti la balle in extremis, sur un arrêt-réflexe. Puis le portier a dû s'employer face à Jason Berthomier et sa frappe puissante des 25 mètres (17e).

C'était à peu près tout, et si Clermont menait aux points, tout restait à faire dans cette partie, entre deux équipes qui savaient très bien l'enjeu de ce match, comptablement et sportivement, et qui ont donc, inconsciemment, peut-être, mis le frein à main pour ne pas trop se découvrir

Deuxième mi-temps parfaitement maîtrisée par Clermont

On avait peur, côté Clermont, que le scénario du Havre se répète, avec un Clermont plutôt entreprenant, qui a fait un premier quart d'heure solide, avant de s'éteindre un petit peu et de subir les quelques assauts parisiens. On craignait physiquement pour Clermont, qui jouait son troisième match en huit jours. Et en fait, Mohamed Bayo a rassuré tout le monde dès le début du deuxième acte.

Il faudra peut-être considérer un jour la VAR en Ligue 2. Car si la vidéo avait été là, elle aurait peut-être bien sanctionné un hors-jeu de l'avant-centre clermontois, qui a repris une frappe manquée de Jason Berthomier pour crucifier le gardien parisien (1-0, 50e). Un vrai but de renard, son dix-neuvième de la saison, mais surtout le seul de la rencontre, et (même s'il dit le contraire) peut-être l'un des plus importants de la saison.

Clermont maîtrise et l'emporte avec sérénité

Clermont n'est pas meilleure défense de Ligue 2 pour rien, et derrière, le club auvergnat a tenu bon, grâce notamment à une défense de fer Ogier/Hountondji, qui a dégoûté tous les assauts parisiens. Les Franciliens, agacés de voir le score leur échapper, se sont tendus, se sont énervés, et Ali Abdi a même été expulsé en fin de match (86e).

Plus serein, plus appliqué, Clermont remporte une victoire - osons le jeu de mot - capitale en terre parisienne. Car désormais, le Paris FC, relégué à 7 points de Clermont, et 12 de Troyes, voit a minima la montée directe lui échapper. Pour Clermont en revanche, et en attendant le match de Toulouse contre Le Havre, c'est la deuxième place de Ligue 2 qui s'offre à lui, avec un point d'avance sur les Toulousains et deux sur Grenoble. Le match en Isère, le 1er mai prochain, s'annonce explosif dans cette course à la montée.