Ligue 2 : victoire des Chamois niortais face à Bourg-en-Bresse

C'est le 4e match sans défaite des footballeurs deux-sévriens. Les Chamois niortais se sont imposés 2-0 face à Bourg-en-Bresse à René Gaillard lors de la 12e journée de Ligue 2 et remontent à 9e place du classement.

La tâche n'a pas été simple. "Je m'attendais à un match très très compliqué et ça l'a été", commente Denis Renaud l'entraîneur niortais à l'issue de la rencontre. D'abord '"parce que je ne veux nous trouver d'excuse mais on a rarement l'habitude d'enchaîner un match le lundi et un le vendredi'". Beaucoup d'énergie dépensée à Lorient "et je me doutais qu'il allait y avoir un manque de fraîcheur". Et puis parce que Bourg-en-Bresse, balayé par Lens lors de la dernière journée (6-0), avait à cœur de se rattraper.

"On voulait se hisser dans le Top 10 c'est fait. Il faut avoir cette volonté d'y rester"

Après un pénalty raté de Ande Dona Ndoh en 1ère période (39'), les footballeurs deux-sévriens ont débloqué le compteur dès le début de la 2e période avec un but de Laurent Agouazi après un corner (47') . Et ont enfoncé le clou avec un pénalty transformé de Jimmy Roye (66').

Denis Renaud se félicite la maturité de son groupe. "Là où je trouve que l'on a énormément grandi c'est dans le fait de gagner ces matches-là. Je ne suis pas sûr que la saison dernière on l'aurait fait". Et le coach de conclure : "On voulait se hisser dans le Top 10 c'est fait. Il faut avoir cette volonté d'y rester". Prochain match des Chamois vendredi 27 octobre à Sochaux.