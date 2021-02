Ligue 2 : victoire précieuse du FCSM à Amiens (2-0)

Une occas’, un but. Voilà le bilan de la soirée pour Chris Bédia, auteur du but victorieux face à Amiens ce samedi 20 février au stade de la Licorne. L’avant-centre confirme sa réussite du moment et permet au FCSM de rester dans la course aux barrages, ou au moins, de s’installer avec une avance confortable dans les 10 premiers.

Auxerre toujours à six points

Les Jaune et Bleu restent septièmes, avec 38 points mais en comptent désormais cinq de plus que leur adversaire du soir, que Valenciennes (avec un match en moins contre Niort), les Normands du Havre, en attendant le match de Caen à Guingamp ce lundi. Devant, seuls les deux premiers ne l’ont pas emporté. Auxerre reste donc à six encablures des Sochaliens.

Un succès qui ravit Stéphane Mangione, qui suppléait ce samedi Omar Daf touché par le coronavirus : "On a su marquer au bon moment, alors qu'Amiens procédait par du jeu plus direct. Mais dans l'ensemble je trouve qu'on a bien maîtrisé ce match."

