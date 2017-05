Ligue 2 : Victor Lekhal au Havre AC jusqu'en juin 2020

Les négociations entre le milieu havrais et son club formateur auront duré plusieurs semaines, mais c'est fait. Victor Lekhal a prolongé son bail pour trois années supplémentaires avec les Ciel et Marine.

Une partie des supporters l'attendait, et même la réclamait avec insistance. La prolongation de Victor Lekhal au HAC a fini par arriver, ce jeudi 18 mai. A 23 ans, le milieu de terrain normand s'est engagé sur un nouveau contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2020, avec les Ciel et Marine. De quoi satisfaire le coach Oswald Tanchot, qui depuis sa prise de fonction s'appuie beaucoup sur le fécampois et compte sur lui pour l'avenir.

Apparu 20 fois cette saison en Ligue 2, dont 17 en tant que titulaire, le talentueux milieu récupérateur est actuellement convalescent, après une opération (hernie) subie récemment.