Ligue 2 : Vincent Hognon est le nouvel entraîneur du GF38

16e de Ligue 2, Grenoble tient son nouvel entraîneur. Après la mise à l'écart de Maurizio Jacobacci, le club grenoblois a ce mercredi officialisé l'arrivée de Vincent Hognon. Âgé de 47 ans l'ancien défenseur central de Nancy, Saint Etienne et Nice a signé jusqu'en 2023. Depuis le début de sa carrière d'entraineur Vincent Hognon est passé par Nancy, et Metz, qu'il a fait monter et a maintenu en Ligue 1.

Après l'intérim de Frédéric Gueguen, les joueurs du GF38 découvriront leur nouvel entraineur jeudi pour la reprise de l'entraînement. Grenoble jouera au Stade des Alpes le 8 janvier contre Auxerre.

"Une ville et un club attirants" - Vincent Hognon

Avant sa présentation en conférence de presse jeudi, Vincent Hognon a dit quelques mots sur le site internet du club : " Je suis ravi d’arriver ici, dans une ville, Grenoble, et un club, le GF38, attirants. J’attendais de retrouver une proposition de ce niveau et les ingrédients proposés ici ont fait que j’avais envie de relever ce challenge grenoblois. En tant que joueur et entraîneur, j’ai bien connu la Ligue 2 avec pas mal de réussite (cinq montées donc quatre titres de champion). Je vais rencontrer le staff ce soir et les joueurs demain, dont pas mal que je connais déjà suite aux nombreux matchs regardés. Nous n’avons pas énormément de temps pour préparer la prochaine rencontre (samedi 8 janvier face à l’AJA) donc c’est important que je sois présent dès la reprise fixée demain matin. "