Ligue 2 : Vincent Muratori entame sa huitième saison avec l'ASNL

Velaine-en-Haye, France

A l'AS Nancy Lorraine, les entraîneurs passent mais Vincent Muratori reste. La formule est un peu osée mais pas fausse. Le défenseur de 31 ans est le dernier rescapé de l'équipe montée en Ligue 1 en 2016. Le latéral gauche entamera face à Orléans ce vendredi pour le coup d'envoi de la Ligue 2, sa huitième saison sous le maillot au chardon. Une véritable fierté pour le joueur qui a prolongé son contrat au cours de l'été :

"Je suis fier. Tout le monde n'arrive pas à rester longtemps dans un club. Souvent, ce qu'on retient, malheureusement, ce sont les petits côtés négatifs du joueur à la longue. C'est comme dans un couple, plus on reste longtemps ensemble, plus on se focalise sur les défauts".

Vincent Muratori a suffisamment de qualités sportives et humaines pour avoir convaincu le club de continuer avec lui.

Faire oublier la saison dernière

Le latéral gauche qui sort d'une saison compliquée avec seulement douze matchs de championnat dont trois terminés plus tôt que prévu sur blessure. Du passé selon le joueur :

"Je n'ai pas loupé un seul entraînement, j'ai fait les matchs. Tout s'est bien passé. Il faut laisser ce qui est dans le passé. J'ai à coeur de faire une bonne saison, collective et individuelle. Faire une bonne préparation, c'était un élément essentiel."

Vincent Muratori, l'un des rares joueurs d'expérience présents à la reprise de l'entraînement de l'ASNL le 18 juin 2019 © Radio France - Cédric Lieto

Pas de lassitude

Vincent Muratori est resté fidèle au club malgré les sollicitations de Troyes la saison dernière dans les dernières heures du mercato estival. Le défenseur pas rattrapé par la routine des entraînements en forêt de Haye :

"Le lieu est le même, il ne se passe jamais la même chose, ça évolue toujours, c'est ça aussi être pro, se remettre en question. Je ne sens pas cette lassitude."

Vincent Muratori , un élément important aussi pour aiguiller les jeunes et les recrues surtout en période de préparation, lui qui connaît le club comme sa poche.

ASNL - Orléans, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr