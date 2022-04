Ligue 2 : vivez en direct le choc Sochaux-Toulouse

Le FCSM reçoit ce mardi soir le leader de la Ligue 2, Toulouse. Cinquièmes, les Sochaliens veulent surfer sur leur forme actuelle pour continuer à grapiller des places dans la course à la montée. En face, les Toulousains peuvent être promus dès ce soir.

Le Stade Bonal devrait voir du spectacle ce mardi soir. Deux équipes joueuses, de l'enjeu, du public : tout est réuni pour faire de ce Sochaux-Toulouse une belle affiche.

En gagnant, le FCSM peut mathématiquement assurer sa place de barragistes. Mais les Jaune et Bleu rêvent d'aller plus haut que cette cinquième place, et en cas de résultats favorables sur les autres terrains, les Sochaliens pourraient frapper un grand coup, eux qui sont déjà sur une série de quatre victoires d'affilée.

à lire aussi Ligue 2 : pour continuer à rêver, Sochaux doit éteindre le feu toulousain

De son côté, le Toulouse FC arrive au stade Bonal avec son escouade de feu : 77 buts marqués, 10 victoires en 11 rencontres, des individualités qui survolent le championnat... Le TFC peut par ailleurs être promu en cas de victoire dès ce soir, si dans le même temps Auxerre et le Paris FC ne gagnent pas.

Le tout dans un Stade Bonal qui a d'ores et déjà battu sa meilleure affluence de la saison. Plus de 12.000 spectateurs sont attendus, au total les fans du FCSM pourraient bien être 13 ou 14.000...

à réécouter 100% FCSM avec Teddy Richert

Vivez la rencontre dès 19h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Xavier Ponroy.