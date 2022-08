Ligue 2 : Inefficace et imprécis, le FC Metz s'incline à Caen (1-0)

Frustration Club de Metz ! Premier déplacement de la saison hier pour nos Grenats. Et première défaite sur la pelouse du stade Malherbe de Caen qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 38e de minute de jeu, grâce à une tête de Djbril Diani.

Après la pause, le club à la Croix de Lorraine, aurait dû égaliser, mais ils n’ont pas su concrétiser leurs nombreuses occasions. La frappe de Georges Mikautadze a notamment heurté le poteau de but normand. Dommage, mais pas si inquiétant !

Les compositions

Le FC eMetz enregistre le retour de Maïga et de Traoré dans le 11 de départ. Ils remplacent Maziz, blessé et Jean-jacques, qui va s'asseoir sur le banc des remplaçants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le 11 de Caen, Court et Obiang, titulaires à Nïmes, vont s'asseoir sur le banc

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le film de la rencontre

Malgré un gros pressing normand, c'est le FC Metz qui se procure les deux premières occasions de la rencontre : Niane qui tente sa chance dans un angle difficile et Gueye de la tête ne surprennent pas le portier caennais.

Peu avant la demi-heure de jeu, les Grenats sont un peu débordés et Fali Candé puis Habib Maïga sont avertis pour des tacles non maîtrisés et dangereux.

A la 38 minute de jeu, la défense messin craque. Sur un corner de Brahimi, 3 normands touchent le ballon de la tête : Thomas puis Essende et enfin Diani qui trompe Alex Oukidja. L'arrière garde lorraine était beaucoup trop passive. (1-0)

Juste avant la pause, le FC Metz pousse pour égaliser, mais Gueye manque son duel face au portier normand et une frappe de Mikautadze est repoussé devant la ligne de but normande par Romain Thomas.

En seconde période, le FC Metz va nettement dominer les débats et se procurer de nombreuses occasions, mais les attaquants grenats vont manquer de réalisme ou de chance. Georges Mikautadze a notamment vu sa frappe heurter le poteau normand, puis une seconde tentative est passée au dessus. Dommage ! C'est le dur apprentissage de la Ligue 2. Une réaction est attendue contre Valenciennes, ce samedi.

Au classement, le FC Metz est 8e de la Ligue 2

Les réactions de Matthieu Udol et de Habib Maïga

La frustration du capitaine du FC Metz, Matthieu Udol Copier

La réaction du revenant Habib Maïga Copier

Le direct radio à suivre dès 20 h 15 avec Thomas Jeangeorge

Les résultats de la deuxième journée de la Ligue 2

Le classement à l'issue de la deuxième journée de la Ligue 2