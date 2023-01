Ligue 2 : vivez la rencontre entre le FC Metz et Quevilly Rouen Métropole

Poursuivre la remontada ! Invaincus en Ligue 2 depuis cinq journées, les Grenats affrontent, ce soir, à St Symphorien, Quevilly Rouen Métropole (9e). En cas de nouvelle victoire, le FC Metz (4e) prendrait provisoirement la troisième place du classement de la Ligue 2. Coup d'envoi à 20h45 !

Le groupe du FC Metz : toujours pas de Niane

Souffrant d'une gastro-entérite, Habib Maïga est finalement apte. En revanche, Ibrahima Niane, en instance de départ, est encore absent ! Amine Bassi n'a pas été convoqué.

QRM : la surprise Mafouta

Grenat pendant quelques mois, la saison passée, avec 5 titularisations et deux buts en Ligue 1, Louis Mafouta a rejoint l'été dernier la Normandie. Les débuts sont timides, mais au fil des mois, le natif de Beaumont sur Oise, prend enfin ses marques en L2. Il totalise déjà 7 buts, dont 4 inscrits lors des 4 dernières journées. Son efficacité hivernale a d'ailleurs tapé dans l'œil de l'UNFP. Aux côtés de l'Amiénois Kakuta et du Havrais Richardson, Louis Mafouta fait partie des 3 nommés pour le titre honorifique du joueur de L2 des mois de novembre et décembre.

Le direct radio avec Thomas Jeangeorge et Gérald Russello (Let's Go Metz)

Les rencontres de la dernière journée de la phase aller

Le classement de la Ligue 2

