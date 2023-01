Ligue 2 : vivez le match du FC Metz à Nîmes en direct sur France Bleu Lorraine

Pour le FC Metz, retour à l'essentiel après une parenthèse coupe de France . Les Grenats, sixièmes de Ligue 2 à six points de la deuxième place, se rendent à Nîmes pour affronter un des relégables, le Nîmes Olympique est 18e. Vivez cette rencontre de la 18e journée en direct sur France Bleu Lorraine.

Avant-match dès 20 heures, coup d'envoi à 20 heures 45 avec Thomas Lavaud (au stade des Antonins) et Bastien Munch (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match au 03 87 52 13 13

Laszlo Bölöni a retenu dix-huit joueurs pour ce match dont Danley Jean-Jacques, de retour de suspension, ainsi que les jeunes Arthur Atta et Joseph N'Duquidi, convaincants à Lyon. Sofiane Alakouch (crampes) et Habib Maïga (béquille), tous deux touchés en coupe, sont bien présents. En revanche, en plus des blessés de longue date, Marc-Aurèle Caillard et Kévin N'Doram, Ibrahima Niane n'a pas été retenu.

