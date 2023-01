Ligue 2 : vivez le match du FC Metz à Valenciennes en direct sur France Bleu Lorraine

Et maintenant ? La deuxième place ?

Requinqué par sa belle série de cinq victoires et un match nul lors des six dernières journées de Ligue 2, le FC Metz a redonné vie à ses ambitions et le déplacement à Valenciennes, dans une dynamique inverse puisque les Nordistes n'ont gagné aucun de leur sept derniers matchs de championnat, peut-être l'occasion de se rapprocher de Bordeaux, dauphin du leader havrais, qui compte deux points d'avance sur les Grenats.Il faudra, pour ça, être la première équipe visiteuse à s'imposer cette saison au stade du Hainaut...

Direct radio dès 18 h 30

Avant-match dès 18 heures 30, coup d'envoi à 19 heures avec Thomas Jeangorge (au stade du Hainaut) et Thomas Lavaud (en studio)

Réagissez en direct dans l'après-match, dès 21 heures, au 03 87 52 13 13

