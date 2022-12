Ligue 2 : vivez le match entre le FC Metz et Niort

Habib Maïga et le FC Metz reprennent du service, ce lundi soir !

C'est l'heure de la reprise en Ligue 2. Après presque un mois et demi d'interruption, pour cause de Mondial au Qatar, le FC Metz retrouve, ce lundi, la compétition. Et pour ce premier boxing Day de l'histoire messine, les Grenats reçoivent les Chamois Niortais. Coup d'envoi à 21 heures.

Retrouvez Thomas Jeangeorge en direct de Sy Symphorien dès 20h45

L'avant-match vu par Thomas Lavaud

Les matchs de la 16e journée de la Ligue 2

