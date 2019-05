Ligue 2 : on vous explique comment le FC Sochaux peut se maintenir (ou pas) vendredi face à Grenoble

Vendredi 17 mai, le FCSM joue une nouvelle fois sa survie en Ligue 2. Tous les scénarios sont possibles : le maintien comme la descente directe, ou les barrages. On vous explique ce qui se jouera à Bonal et ailleurs.

Sochaux, France

S'il veut échapper à la relégation en National, le FC Sochaux a son destin en main : les jaune et bleu affronteront Grenoble vendredi 17 mai, pour la dernière journée de championnat de Ligue 2, dans un stade Bonal sans supporters, le huis-clos ayant été prononcé. Mais le FCSM n'est pas tout à fait le seul à décider : 18e de L2, avec 38 points, il va devoir composer avec les résultats de ses concurrents directs : les clubs ajacciens du Gazélec et de l'ACA, ainsi que Béziers et l'AJ Auxerre.

Le maintien si...

Le FCSM peut décrocher le maintien direct :

s'il gagne face à Grenoble...

... à condition qu'un des deux clubs d'Ajaccio ne gagne pas

ET/OU qu'Auxerre perd

Un nul permettrait aussi le maintien, à condition d'une défaite du Gazélec ou de l'AC Ajaccio (défaite de plus d'un but d'écart).

.

Toujours barragiste si...

Le FCSM, déjà, barragiste, peut garder une chance de se maintenir lors des ultimes rencontres :

en cas de match nul pour Sochaux, si l'AC Ajaccio ne perd que d'un but

même en cas de défaite, mais, dans le même temps, Béziers ne doit pas gagner avec plus d'un but d'écart.

.

La descente sera directe si...

Le FCSM descendra vendredi soir en National :

en cas de défaite face à Grenoble...

... et si Béziers gagne par un plus grand écart

.

Vous avez du mal à suivre ? Le football, c'est un jeu de onze contre onze... avec une calculette. Pour tout comprendre et soutenir le FC Sochaux malgré le huis-clos, vous suivrez le match FCSM-Grenoble, vendredi soir sur France Bleu Belfort Montbéliard, lors d'une soirée spéciale, de 20h à minuit.

Les autres rencontres à scruter :

Paris FC - Gazélec Ajaccio

Troyes - AC Ajaccio

Béziers - Nancy

Auxerre - Valenciennes

.