Ligue 2 : Wooh inscrit un doublé et offre le point du match nul à l'ASNL face à Amiens (2-2)

L'ASNL recevait Amiens ce samedi soir pour la dernière de la saison. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, 2-2. Odey (45 et 46') a permis aux Picards de mener au score, avant que Wooh ne réduise la marque (60') et égalise en fin de match (90'). L'ASNL finit 8ème au classement.

Pour le dernier rendez-vous de la saison, l'ASNL accueillait ce samedi soir, Amiens. Après avoir mené, 0-2, grâce à deux buts de Odey aux 45' et 46', les Picards pensaient avoir fait le plus dur pour l'emporter mais Wooh a tout d'abord redonner espoir aux Nancéiens à l'heure de jeu avant qu'il n'égalise dans le temps additionnel de la seconde période (90+3). Avec ce point du match nul, l'ASNL finit son championnat à la huitième place.

Un match qui résume la saison de l'ASNL

Cette rencontre a sans doute été à l'image de la saison de l'ASNL qui aura réagi avant d'agir. Malgré une certaine maîtrise, l'équipe de Jean-Louis Garcia s'est faite une nouvelle fois piéger sur des errements défensifs. Un air de déjà-vu qui heureusement à eu le don de piquer une ASNL qui a confirmé sa capacité de réaction.

Un trait de caractère qui s'est répété à maintes reprise cette saison inculqué par le coach Jean-Louis Garcia à ses joueurs dont la patience et la volonté ont permis aux jeunes de l'effectif de progresser et de se révéler afin d'apporter un vent de fraîcheur à des moments clés de la saison. Et comme un symbole pour ce dernier match de la saison et la dernière de Jean-Louis Garcia sur le banc, Christopher Wooh avec son doublé permet à son club formateur d'accrocher cette fameuse huitième place au classement que le coach nancéien appelait de ses vœux.

Le coach de l'ASNL, Jean-Louis Garcia a donné sa dernière conférence après le match nul de son équipe contre Amiens

Amine Bassi retient la réaction de l'équipe qui a su revenir au score face à Amiens

