Ligue 2 : Yoann Barbet, taille patron aux Girondins de Bordeaux

Être capitaine des Girondins de Bordeaux et célébrer une victoire face à un Virage Sud en fusion, Yoann Barbet en a sûrement rêvé un paquet de fois depuis tout petit ! Aujourd'hui, cela est devenu une réalité voire même une petite habitude pour le défenseur. Ce samedi, le Girondin pure souche, né à Libourne et formé chez les Marine et Blanc, a donc une nouvelle fois fêté longuement la victoire des siens face à Annecy (1-0) après le coup de sifflet final au Matmut Atlantique.

ⓘ Publicité

À lire aussi Ligue 2 : les Girondins confortent leur place de leader après leur laborieuse victoire contre Annecy (1-0)

"Je me régale, avoue l'intéressé. J'ai l'impression d'être un supporter avec le maillot des Girondins sauf que moi j'ai la chance d'être sur le terrain (sourires). C'est un kiff total et j'espère que ça va durer comme ça." En plus, le nouveau patron du vestiaire bordelais a un avantage : il est totalement naturel, sans filtre ! Loin des clichés du footballeur professionnel, il dit toujours ce qu'il pense et ressent en toute transparence. Une fraîcheur dont le club au scapulaire avait grandement besoin.

"J'avais besoin de rythme"

Ce kiff, Yoann Barbet se l'offre finalement aujourd'hui à 29 ans puisqu'il n'avait pas eu sa chance en pro à sa sortie du centre de formation en 2014. Depuis, il s'est fait un nom notamment Outre-Manche, du côté de Brentford puis des Queens Park Rangers. Revenu (enfin) chez lui cet été, il a dû faire preuve de patience avec les problèmes extra-sportifs du club et a connu des débuts compliqués à Saint-Etienne puis contre Dijon.

Mais depuis tout est rentré dans l'ordre pour le défenseur : "Comme je l'ai dit au début quand je suis arrivé, j'avais besoin de rythme. Je suis passé de jouer pendant deux ans à ne pas jouer pendant quatre mois et demi. Donc, il fallait que je m'habitude avec un nouveau championnat à apprivoiser, une défense à quatre, chose que j'avais très peu joué à Queens Park Rangers."

Il fallait que je prenne mes marque. Je connais mon corps et je sais que plus j'enchaîne les matches et mieux je me sens. Après, à moi d'être bon aussi. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait.

Enfin, un vrai leader !

Au-delà de ses qualités sportifs, Yoann Barbet est ce vrai leader que les Girondins cherchaient depuis longtemps. Son engagement pour son club de cœur est total ! Ce sont souvent des gestes qu'on ne remarque pas forcément dans un match mais il faut voir comment à chaque arrêt de jeu, il encourage, replace, harangue ou réprimande ses coéquipiers. Sans oublier son travail en sous-marin auprès de l'arbitre, chose que l'on avait pas vu depuis des lustres à Bordeaux.

Yoann Barbet, le défenseur et capitaine des Girondins de Bordeaux © Maxppp - Vincent Michel

Il était très attendu là-dessus par ses dirigeants et il répond parfaitement dans ce rôle de leader : "Je parle fort, mais ce n'est pas pour gueuler ou pointer du doigt qui que ce soit (sourires). C'est surtout pour encourager et dire que les choses sont bien gérées. On a pas mal de jeunes sur le terrain et je sais que quand on vous dit que vous faites quelque chose de bien, ça vous motive à faire encore mieux. Donc, c'est mon rôle d'essayer de faire au mieux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'espère que ça va durer." Durer jusqu'au point de pouvoir remonter en Ligue 1... Le nouveau rêve de Yoann Barbet.