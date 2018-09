A 29 ans, Yohann Thuram apparaît comme l'un des leaders de l'équipe havraise. Solide et décisif, il est l'un des meilleurs à son poste, en Ligue 2. Ses statistiques le prouvent.

Le Havre, France

C'est la marque de fabrique du HAC depuis 2015, en Ligue 2 : la solidité défensive ! Actuellement troisième meilleure défense de Ligue 2, après huit journées, le club normand a pris l'habitude d'encaisser peu de buts. Lors des trois exercices précédents, la défense ciel et marine a fini dans le top 5, décrochant même la première place il y a deux saisons, et celle de dauphin en mai dernier.

85% de tirs arrêtés !

Cette solidité, le HAC la doit à sa ligne arrière, mais aussi à ses gardiens : l'international béninois Fabien Farnolle, d'abord. Le portier français Yohann Thuram, désormais. Pour sa troisième saison au HAC, la deuxième comme titulaire, l'homme de 29 ans formé à Monaco affiche des statistiques impressionnantes.

Souvent décisif, le guadeloupéen totalise quatre clean-sheet sur huit matchs de Ligue 2, cette saison. Il a aussi détourné deux penaltys (100%), et réalisé 21 arrêts, soit près de 85% de tirs stoppés. Un pourcentage qui fait de lui l'un des trois meilleurs gardiens du championnat, dans ce domaine.

La relève est assurée

A ses côtés, deux autres gardiens talentueux : Arnaud Balijon (35 ans) et Yahia Fofana (18 ans). Le premier, toujours impeccable lorsqu'il apparaît, a notamment offert la qualification en seizième de finale de la Coupe de la Ligue à son club cette saison, lors d'une séance de tirs aux buts face à Brest. Le second, en partie formé au club, continue de grandir et fait partie de l'équipe de France U18.