Ligue 2 : Younès Kaabouni et Sochaux, c'est fini

C'est un épilogue qui ne surprend réellement personne. Entre Younès Kaabouni et le FC Sochaux-Montbéliard, l'histoire s'achève officiellement ce vendredi apprend-on sur le site du club par le biais d'un communiqué "Le FC Sochaux-Montbéliard et Younès Kaabouni ont convenu de mettre fin, avec effet immédiat, au contrat les liant et qui devait prendre fin le 30 juin 2023".

Des débuts prometteurs ...

Younès Kaabouni, formé à Bordeaux, s’était engagé avec le FCSM en janvier 2019. Le Franco-Marocain a d'abord joué avec la réserve sochalienne avant d’intégrer l’équipe première du FCSM et de s'y imposer sous les ordres d'Omar Daf comme un élément indispensable dans l'entrejeu sochalien au point d'être désigné meilleur joueur du FCSM de la saison 2019/2020 malgré une blessure au genou en janvier 2020 dont il ne se remettra jamais réellement.

... et une mise à l'écart

Le milieu de terrain perdra vraiment ses galons de titulaire la saison passée où il n'entrait clairement plus dans les choix du coach jaune et bleu. A l'intersaison, Younès Kaabouni, au même titre que Yann Kitala et Steve Ambri, ont été invités par le FCSM à se trouver un autre point de chute. Indésirable, et sans nouveau club, le Franco-Marocain, a quand même été conservé dans l'effectif professionnel sochalien au regard de son contrat qui le liait jusqu'en 2023 avec le club. Mais il n'a plus jamais été appelé avec l'équipe de Ligue 2, ni en réserve. Younès Kaabouni est désormais libre de poursuivre sa carrière ailleurs. Il aura joué ses dernières minutes (15 mins) en jaune et bleu lors du barrage d'accession perdu à Auxerre le 20 mai 2022.