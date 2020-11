Ligue 2 (J10) - L'AJA dispose d'Amiens 2-1, poursuit sa série et s'installe dans le Top 5

L'AJA a fait craquer la meilleure défense du championnat, Amiens, en s'imposant ce samedi soir 2-1 dans un Abbé-Deschamps à huis clos pour la 10e journée de Ligue 2, grâce à Sakhi et Dugimont et une certaine maitrise. Les Icaunais, invaincus depuis 3 matches, se hissent dans le Top 5 du championnat.

La joie d'Hamza Sakhi, premier buteur du soir côté AJA face à Amiens, qui tombe dans les bras de Mickaël Le Bihan. Les Icaunais s'imposent 2-1 pour cette 10e journée de Ligue 2 et se hissent à la 5e place du championnat.

Ils ont fait sauter le verrou amiénois, malgré le huis clos. Les Auxerrois l'ont emporté ce samedi soir 2-1 contre l'Amiens SC, meilleure défense du championnat (5 buts encaissés) avant cette rencontre de la 10e journée de Ligue 2. Malgré quelques petites frayeurs en fin de rencontre, l'AJA a maîtrisé le match pour se permettre d'accéder pour la première fois de la saison au Top 5.

Écoutez le résumé d'AJA-Amiens avec la victoire auxerroise 2-1 à l'Abbé-Deschamps pour la 10e journée de Ligue 2, avec Nicolas Fillon et Lucien Denis aux commentaires Copier

Une équipe ajaïste sans Birama Touré au coup d'envoi - blessé à la cheville, c'est Alexandre Coeff qui a pris sa place au milieu de terrain - et très entreprenante (18 tirs dont 8 cadrés, 60,4% de possession) même si c'est elle qui a concédé la première grosse occasion, sur coup-franc de Stiven Mendoza plein axe, à 20 mètres. Mais Donovan Léon, bien remis de sa blessure aux cervicales, a surgi pour détourner le cuir d'une superbe parade sur son côté droit. Un match de gardiens, puisque peu avant la demi-heure, c'est Régis Gurtner, le portier amiénois, qui sort le grand jeu sur un double arrêt face à Mickaël Le Bihan et Rémy Dugimont.

Maîtrise malgré quelques frayeurs

Finalement, c'est l'AJA qui ouvre le score à la 44e minute sur une superbe séquence de sortie de balle, de près d'une vingtaine de passes, depuis la défense, pour se conclure dans la surface. Après une nouvelle parade de Gurtner, c'est Hamza Sakhi, le meilleur passeur du championnat qui, sur une offrande d'Axel Ngando côté gauche, plonge victorieusement de la tête pour crucifier le gardien amiénois (1-0) juste avant la pause pour son premier but de la saison.

Les Icaunais poursuivent leur marche en avant en seconde période et à la 57e minute, Rémy Dugimont, après un petit numéro d'Ngando côté droit, récupère le cuir à l'entrée de la zone de vérité pour tromper Gurtner d'une frappe contrée (2-0). Sa 4e réalisation de la saison, à 34 ans.

En contrôle malgré une formation de l'ASC plus offensive l'AJA s'offrira une petite suée, à la 77e, sur la réduction de l'écart amiénoise par Cheick Timité (2-1), et une grosse occasion annihilée par Gurtner, encore, à la 90e face à Le Bihan. Avec ce succès, le 2e en 3 rencontres, le 4e en autant de matches à domicile, les Auxerrois s'offrent une 5e place, ce qui n'était pas arrivé depuis belle lurette. En attendant une trêve internationale et un repos bien mérité, avant le déplacement chez le leader, le Paris FC, samedi 21 novembre pour la 11e journée de L2. Un duel au sommet, entre les deux meilleures attaques du championnat.