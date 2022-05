Ligue - Girondins de Bordeaux : "Je comprends la colère des supporters"

Absent du Matmut Atlantique où les Bordelais ont abandonné ce samedi leurs derniers espoirs de maintien, le président et propriétaire Gérard Lopez s'est fendu d'un communiqué adressé dans la soirée aux journalistes.

Après le nul (0-0) concédé face à Lorient, Bordeaux n'a quasiment plus aucune chance de rester en Ligue 1. Après avoir racheté le club l'été dernier et annoncé le Top 10 comme objectif, Gérard Lopez reconnaît l'échec sportif.

"Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Nous allons vraisemblablement en Ligue 2. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Nous aurons une grande responsabilité pour y répondre, faire le bilan et trouver les solutions pour remonter au plus vite. Je m'exprimerai à froid après la saison. Je continuerai à mettre, comme je l'ai toujours fait, toute mon énergie à sauver le club."