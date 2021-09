Ligue Conférence : à Arnhem, Rennes fait face à son faux jumeau

Le Stade Rennais est à Arnhem aux Pays-Bas ce jeudi, pour affronter le deuxième plus ancien club du pays, le Vitesse Arnhem, dans son superbe Gelredome, enceinte de 34 000 places, qui accueille, en plus du football, des concerts d'envergure. Près de 500 supporters rennais y sont attendus pour cette rencontre de la deuxième journée de Ligue Conférence.

Face aux Bretons, le Vitesse Arnhem a des faux airs de cousin hollandais, comme le décrit Bruno Genesio : "C'est une équipe qui nous ressemble sur beaucoup de plans : premièrement parce que c'est une équipe qui est aussi très jeune. C'est une équipe qui n'a pas non plus fait le début de saison qu'elle espérait puisqu'elle est en milieu de tableau de son championnat. Mais c'est aussi une équipe qui se crée des occasions, qui crée du jeu, et qui manque un peu d'efficacité pour l'instant, pour gagner. On s'attend à une confrontation quand même difficile, comme c'est toujours le cas en coupe d'Europe."

Les deux effectifs sont effectivement parmi les plus jeunes d'Europe, comme le montre cette étude de l'Observatoire du Football. Après sept journées, le Vitesse Arnhem est 9e du championnat hollandais, avec la deuxième pire attaque d'Eredivise (6 buts).

Le Stade Rennais dispute un match déjà très important dans sa course à la qualification pour la phase à élimination directe : "C'est certainement l'équipe avec qui on va lutter pour la qualification. On peut dire que Tottenham est favori, même si on a vu sur le premier match qu'on pouvait les inquiéter. La double confrontation contre le Vitesse va être très importante. Mais il reste cinq matchs à jouer, et je pense que tout se jouera jusqu'à la dernière journée, en tout cas ça serait intéressant de faire un bon résultat là-bas." Lors de la première journée, le Vitesse Arnhem a gagné 2-0 à Mura.

Pour assumer son ambition européenne, le Stade Rennais devra conserver ses bonnes dispositions dans le jeu aperçues contre Clermont et Bordeaux.