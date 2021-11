Ligue Conférence : face à Arnhem, une avant-dernière marche à ne pas rater pour le Stade Rennais

Ce jeudi soir, le Stade Rennais joue un match capital pour sa qualification au prochain tour de la toute nouvelle Ligue Conférence. Les Rouge et Noir reçoivent les Hollandais d'Arnhem au Roazhon Park (18h45). En ligne de mire : l'obtention assurée de l'une des deux premières places du groupe en cas de victoire ou de match nul face au Vitesse. Mais si Tottenham l'emporte face à Mura ce jeudi, aucun résultat ne permettra à Rennes d'assurer la première place avant de se rendre à Londres dans deux semaines pour jouer les Spurs. Une défaite rennaise contre Arnhem forcerait les hommes de Genesio à un exploit à Tottenham début décembre pour se qualifier.

Conserver la dynamique

Avec onze matchs consécutifs sans défaites toutes compétitions confondues (dont neuf victoires et deux nuls), le Stade Rennais affiche une forme impressionnante, la meilleure du moment dans l'hexagone. Il faudra surfer sur cette dynamique en coupe d'Europe, pour passer les groupes pour la deuxième fois de l'histoire rennaise. Il faut s'appuyer sur cette forme, sans se relâcher pour autant estime Bruno Genesio : "Dans ces périodes on sent une sorte de force, de confiance, de plénitude. Je le ressens aux entraînements, dans la préparation des matchs, et dans les matchs. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est dans cet état-là, mais la base c'est l'envie de faire les choses ensemble, de faire les efforts ensemble, de presser ensemble, de faire les courses de repli ensemble... Après évidemment qu'il y a aussi un travail tactique et technique, ça ne se fait pas comme ça tout seul. Mais je crois que la base c'est ça, on ne l'a jamais perdue, même dans les moments difficiles en début de saison, et c'est ce qui nous a permis de les surmonter. Maintenant qu'on est dans une bonne période, il faut être encore plus exigeants, il faut repousser cette série le plus loin possible."

La gestion de l'effectif au cœur de la réflexion du staff

Face à des Hollandais qui seront privés de leur capitaine et de leur gardien titulaire, Rennes n'a de son côté que l'absence de longue date de Jérémy Gélin à déplorer. Jérémy Doku, de retour dans le groupe face à Montpellier, n'est pas encore apte à démarrer. Mais Rennes pourra compter sur tout son groupe pour aller chercher le résultat espéré face au Vitesse, même si Bruno Genesio admet que les changements dans le onze pourraient être moins nombreux que pour la double confrontation face à Mura : "On a besoin de gagner, on a besoin d'entretenir une dynamique, mais on a aussi besoin de garder du rythme. Il y aura quelques changements au début du match."

Mais le coach rennais sait très bien que sa belle dynamique et l'état d'esprit exemplaire affiché par le groupe cette saison n'est pas à l'abri d'un grain de sable qui pourrait enrayer la machine : "Le danger qui pourrait nous guetter, ce serait que les joueurs qui jouent moins étalent leurs états d’âme. Non pas qu’ils ne doivent pas être déçus et frustrés, au contraire, si ce sont des compétiteurs, ils doivent être en colère. L’important c’est qu’ils montrent, lorsqu’ils entrent en cours de match, que leur état d’esprit est à la hauteur de ceux qui débutent. C’est ce qui doit nous animer. On a la chance d’avoir beaucoup de matchs, beaucoup de joueurs auront la chance de s’exprimer. À eux de la saisir comme c’est le cas aujourd’hui. Je serai intransigeant avec ceux ou celui qui pourraient se mettre en marge de ça."

Ce jeudi soir, Rennes devra trouver une nouvelle fois la bonne carburation, qu'importe le onze aligné, pour s'offrir une qualification au prochain tour de la Ligue Conférence.