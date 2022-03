Ligue Conférence : "Le Stade Rennais veut créer l'exploit" selon Florian Maurice directeur technique du club

Avant le match du Stade Rennais ce jeudi soir contre Leicester en 8è de finale retour de Ligue Conférence, Florian Maurice était l'invité de France Bleu Armorique. Le directeur sportif du club croit que l'exploit est possible au Roazhon Park. Rennes l'a déjà montré d'ailleurs.

Vous sentez la ferveur des supporters autour de ce match? C'est important?

Florian Maurice : "Oui on sent que la ferveur populaire est là, on sent que la ville de Rennes, le club et le stade ont envie de créer l'exploit parce que ce sera un véritable exploit suite au match aller perdu 2-0. On n'avait pas imaginé ce résultat là. On a fait un bon match là bas. On a donc envie de répéter ça et on a envie de créer les conditions pour justement réaliser cet exploit et emmener le Stade Rennais en quart de finale."

Faire comme en 2019 contre Arsenal et la victoire 3-1?

Florian Maurice : "Ce résultat là, en tous les cas, serait très favorable et nous permettrait de passer. Mais un match, ça se construit. Donc, on a une heure et demie, voire plus pour se qualifier. On a tout fait cette semaine au sein du groupe pour mettre en place les conditions pour réaliser ce formidable exploit."

De quelles conditions parlez-vous?

Florian Maurice : "C'est surtout psychologique, être convaincu de pouvoir y arriver. Moi, je pense qu'on a fait quelque chose d'important. On pratique un football très alléchant qui nous permet de croire en l'exploit. On l'a prouvé au Groupama Stadium à Lyon, il y a quelques jours. On était capable de marquer des buts encore une fois. Et ce soir, effectivement, il faudra une nouvelle fois être très efficaces."

La maturité, c'est ça aussi qui manque un peu au Stade Rennais, en tout cas dans les compétitions européennes?

Florian Maurice : "Oui, après, le Stade Rennais est un club à la fois très jeune dans ces compétitions là. Mais petit à petit, je trouve que le club a gagné en confiance et gagné en maturité. Bon, après, je le répète une nouvelle fois, ça sera un exploit si on arrive à passer ce tour là."

Parce que le Stade Rennais n'a jamais atteint un quart de finale dans une compétition européenne...

Florian Maurice : "C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très particulier et j'espère que ce soir, on sortira du match fiers et qualifiés".

Mauvaise nouvelle tout de même, l'absence longue du gardien Alfred Gomis, blessé à la main. C'est vous, Florian Maurice, qui avait recruté son remplaçant, le tout jeune Dogàn Alamdar, qui n'a que 19 ans. Il est prêt pour le match de ce soir?

Florian Maurice : "Oui, il est prêt. Après, lorsque je fais ce recrutement au départ, c'était pour qu'il soit troisième gardien. Après, dans une saison, il y a des aléas, il y a des blessures et il faut être présent. Et j'espère de tout mon cœur qu'il sera présent ce soir et qui répondra à nos attentes."

Un mot du championnat de Ligue1, puisque Rennes est à un point du deuxième à dix journées de la fin de la saison. Le club vise le podium pour cette année?

Florian Maurice : "Ce qui est sur, c'est qu'on vise les places européennes comme c'était prévu au départ de la saison. Mais le championnat cette année est vraiment très très resserré, notamment en haut du tableau, et il va falloir se battre jusqu'au bout. On ne se projette pas énormément sur ce qui va se passer. On prend les matches tranquillement, du mieux possible, et c'est la meilleure manière d'y arriver. L'objectif du club c'est d'être européen. On verra quelle Coupe d'Europe on jouera la saison prochaine."