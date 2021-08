Ligue Conférence. Rosenborg - Rennes : Birger Meling en terrain conquis

Si à l'aller Alexander Tettey et Anders Konradsen avaient pu retrouver le Roazhon Park sous le maillot de Rosenborg, ce jeudi c'est Birger Meling qui vivra une sensation similaire. Désormais Rennais, le latéral gauche a évolué pendant trois ans et demi à Rosenborg entre 2017 et 2020, avant de rejoindre Nîmes, puis Rennes cet été.

Deux fois champion de Norvège avec Rosenborg en 2017 et 2018, le défenseur rennais, modeste, dit ne pas savoir quel accueil lui sera réservé par les supporters du stade Lerkendal : "Je ne sais pas, j'espère que ce sera bien ! J'ai fait trois ans et demi là-bas, on verra ! (sourire)" A Trondheim, la jauge est de 50% en raison de la crise sanitaire, et seuls 7000 spectateurs pourront encourager les leurs. Mais Birger Meling ne doute pas de la ferveur du public qu'il a bien connu : "Je suis sûr que les 7000 personnes qui vont venir au match vont tout tenter pour mettre une bonne ambiance et aider leur équipe. On doit aller là-bas, être attentifs, et faire un bon match."

Meling a déjà conquis Rennes

Celui qui s'exprime déjà, après un an passé en France, dans un français clair et fluide s'est parfaitement intégré au collectif rennais. "C'est plus facile quand tu joues dans une équipe comme celle-ci, avec beaucoup de qualités. En plus ce sont des bons mecs dans le vestiaire, c'est facile de s'intégrer, sur le terrain et en dehors" glisse-t-il. Invaincu en quatre matchs, avec une passe décisive au compteur face à Brest, l'international norvégien s'amuse du clin d’œil du destin qui l'amène à croiser la route de Rosenborg aussi rapidement : "C'est amusant, bien sûr ! C'est toujours spécial de jouer contre son ancien club. Pour moi, personnellement, je pense que ça aurait été mieux de les jouer en groupe, parce que je préfère que l'équipe norvégienne se qualifie pour les groupes, c'est mieux pour le championnat là-bas, c'est bien pour les joueurs, pour l'équipe... Mais pour le moment, ce n'est pas possible ! (rires) J'espère quand même qu'on sera contents après le match jeudi."

Le joueur a conquis la majorité des supporters rennais, pour beaucoup dithyrambiques sur son niveau de jeu et son attitude depuis le début de saison. Celui qui semble avoir pris un temps d'avance dans la hiérarchie à son poste sur la révélation de la saison dernière Adrien Truffert devrait à nouveau être titulaire à Trondheim ce jeudi soir (19h).