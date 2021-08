Ligue Conférence. Rosenborg - Stade Rennais : Rennes se qualifie sans trembler

Benjamin Bourigeaud et les siens se sont facilement qualifiés pour la phase de poules de Ligue Europa Conférence

Ils n'ont jamais vraiment tremblé. Après la victoire 2-0 à l'aller au Roazhon Park, les joueurs rennais sont allés enfoncer le clou du côté de Trondheim ce jeudi soir, avec une victoire 3-1. Ils vont disputer la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, dont le tirage au sort sera effectué ce vendredi à 13h30.

Le résumé du match

Un peu fébriles en début de match, les Rennais ont pourtant ouvert le score très vite, grâce à Romain Del Castillo, qui suivait bien un ballon mal contrôlé par Guirassy dans la surface pour ajuster Hansen de près (0-1, 5e). Face à des Norvégiens assez peu inspirés, les Rennais choisissent alors de reculer pour laisser venir un adversaire visiblement peu habitué à devoir faire le jeu. Un coup-franc de Vecchia oblige Gomis à se déployer à la 17e minute de jeu. A la 32e, Del Castillo réalise un bel enchaînement, mais Hansen reste vigilant à son premier poteau. Quelques minutes plus tard, Benjamin Bourigeaud trouve Aguerd sur corner, et la tête du Marocain finit au fond des filets (0-2, 41e). A la pause, Rennes est déjà quasiment assuré de sa qualification.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se neutralisent, et les Rennais laissent venir des Norvégiens en manque de créativité. A la 67e minute, Gomis dégage un ballon du poing et percute en même temps l'attaquant de Rosenborg Noah Holm. L'arbitre désigne le point de penalty, Vecchia transforme (1-2, 68e). Rennes frémit quelques minutes, avant que le jeune Mathis Abline ne parachève sa belle entrée d'un superbe contrôle enchaîné par une frappe en pivot qui trompe Hansen (1-3, 81e). C'est le premier but de sa carrière en professionnel, avec le numéro 35 dans le dos. Les Rennais rejoignent la phase de poules sans trembler.

La réaction du coach