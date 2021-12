Ligue Conférence. Tottenham - Stade Rennais : huit joueurs et cinq membres du staff anglais positifs au Covid

Le Stade Rennais se déplace à Londres pour affronter Tottenham ce jeudi. C'est la dernière journée de la phase de poule de la Ligue Conférence, et les Rennais sont déjà assurés de terminer premiers du groupe G, et donc de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Si l'enjeu sportif est inexistant pour les hommes de Bruno Genesio, Tottenham vise la deuxième place. Mais les Anglais ne vont pas bénéficier d'une préparation optimale pour ce match, et pour cause : à la veille du match, leur entraîneur Antonio Conte informe que huit joueurs et cinq membres de son staff ont été testés positifs au Covid-19.

"Tous les jours, il y a des personnes atteintes du Covid qui n'étaient pas positives la veille. La situation n'est pas bonne" explique Antonio Conte. L'entraîneur italien de Tottenham est très inquiet : " On avait onze joueurs disponibles pour le match, et à la fin de l'entraînement de ce jour, un des joueurs qui devait débuter demain est désormais positif. Ca fait peur, on a tous eu des contacts."

En l'état le report du match n'est pas à l'étude. Dans les compétitions UEFA, les matchs ne sont reportés que si l'une des deux équipes a moins de treize joueurs (dont un gardien) disponibles parmi ceux inscrits sur sa liste A avant le début de la compétition. Pour l'instant Tottenham devrait donc jouer cette rencontre face à Rennes, malgré l'inquiétude d'Antonio Conte. Se pose toutefois la question de potentiels cas en cours d'incubation, et donc actuellement testés comme négatifs, mais qui pourraient transmettre le Covid aux joueurs rennais jeudi. Ce match doit-il se jouer ? Un report à titre exceptionnel pourrait protéger les deux équipes, mais le calendrier infernal de la Premier League au mois de décembre semble l'empêcher de fait.

Contactée ce mercredi, l'UEFA renvoie toute question concernant la rencontre vers le club de Tottenham. "Le match doit se tenir comme prévu, indique l'instance. Pour toute question relative aux cas de covid à Tottenham, merci de contacter le club. L'UEFA ne fait pas de commentaire à ce stade."