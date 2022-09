Ligue des Champions : Victoire difficile pour le PSG 3-1 contre le Maccabi Haïfa

Mbappé et Messi, buteurs en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa

Le Paris Saint-Germain s'est fait peur. A la 23ème minute, le Maccabi Haïfa ouvre le score. Tjarron Cheri, la star de l'équipe israélienne, servi par un centre de Dolev Haziza, reprend de volée le ballon qui file dans le petit filet droit de Donnarumma.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la 32ème minute, Frantzdy Pierrot trompe la défense et marque le deuxième but. L'attaquant est, heureusement, signalé hors jeu. A la 37ème minute, le PSG revient au score. Léo Messi égalise sur une passe de Kylian Mbappé.

Le score ne bougera plus. Le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa sont à égalité 1 but partout. Les israéliens ont dominé la première mi-temps.

Un deuxième but historique

A la 69ème minute, Kylian Mbappé devient meilleur buteur ex aequo, avec Cavani, de l'histoire du PSG en coupe d'Europe (30 buts au total) en marquant le deuxième but avec un ballon enroulé dans le petit filet droit du gardien américain Josh Cohen.

A la 87ème minute Neymar aggrave le score. Servi par Verratti, l'international brésilien met fin à une longue série de 11 matchs sans marquer le moindre but.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le score en reste là jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le PSG l'emporte 3 buts à 1 contre le Maccabi Haïfa pour cette deuxième journée de Ligue des Champions.