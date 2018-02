La défaite 3 buts à 1 du Paris-Saint-Germain face au Real Madrid en 8e de finale aller de la ligue des champions au stade Santiago Bernabeu.

Ca avait pourtant bien commencé pour les parisiens qui ouvre le score pour le PSG par Adrian Rabiot à la 33 e minute.

Le milieu français a marqué du pied droit après une talonnade de Neymar.

but d'Adrian Rabiot © Maxppp -

Egalisation pour le Real Madrid sur pénalty juste avant la mi-temps. Un pénalty logique après une faute de l'argentin Lo Celso sur Toni Kroos à l’entrée de la surface de réparation.

Egalisation de Cristiano Ronaldo sur pénalty © Maxppp -

Cristiano Ronaldo qui devient le premier joueur de la ligue des champions à avoir inscrit 100 buts avec le même club.

Le portugais qui double la mise à la 83e minute. Et 2 minutes plus tard, le 3e but des madrilènes par Marcelo