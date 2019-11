Ligue des champions : "Aucune équipe n'a gagné la compétition en novembre", sourit Thomas Tuchel

Paris, France

L'objectif du PSG cette saison, c'est la Ligue des champions ! Tout le monde l'a vu, vendredi soir, lors de la défaite parisienne sur la pelouse de Dijon. Les footballeurs de la capitale avaient la tête au match de ce mercredi et la réception de Bruges sur la scène européenne. "On a pris une leçon à Dijon, on doit respecter l’adversaire et en Ligue des champion sans aucun doute", souligne Thomas Tuchel. Une manière de ne pas rester bloqué sur le large succès, 5-0, à l'aller au stade Jan Breydel.

La qualification en huitième est en jeu

En cas de victoire face aux Belges, les Parisiens décrocheraient leur ticket pour les huitièmes de finale, un nul suffirait si Galatasaray ne bat pas le Real Madrid dans le même temps. Une bonne nouvelle qui mérite de ne pas s'enflammer selon l'entraîneur parisien. "Aucune équipe n'a gagné la Ligue des champions en novembre, on doit rester sur le terrain, avec les pieds sur le terrain et être modeste. Pour nous le défi, c'est de gagner le groupe et après les huitièmes de finale et les quarts de finale."

Des absents et des incertitudes côté belge

Pour son voyage dans la capitale, le Club Bruges doit faire sans le latéral Clinton Mata, titulaire au match aller. Le capitaine, Ruud Vormer, et meilleur joueur de l'effectif belge purge encore un match de suspension après son carton rouge infligé lors de la rencontre face au Real Madrid. L'international Néerlandais avait déjà manqué la venue du PSG au stade Jan Breydel. Aux absents confirmés, s'ajoutent aussi les incertitudes pour l'entraîneur Philippe Clément. Le défenseur Simon Deli et l'attaquant Emmanuel Dennis, blessés, font bien partie du groupe brugeois, mais pourraient ne pas jouer.