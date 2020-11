Ligue des champions : un PSG décimé par les blessures affronte Leipzig

Le PSG devra faire sans Neymar ni Mbappé face aux Allemands de Leipzig mercredi soir, pour la 3e journée de Ligue des champions. En conférence de presse ce mardi, l'entraineur Thomas Tuchel avoue ne pas avoir eu beaucoup le choix pour composer sa feuille de match.

Tuchel compte encore une fois les absents

"Si vous lisez la liste des absents, ça ne va pas être un grand secret de savoir qui va débuter la rencontre, annonce Thomas Tuchel en début de conférence de presse. "On manque beaucoup de joueurs clés. Mais on va essayer de faire un match en faisant plus d'efforts et de mentalité, comme une équipe. On doit grandir ensemble dans cette situation-là."

Une situation qui s'est compliquée encore un peu plus ces derniers jours avec la blessure de Mbappé qui "est très petite. Il est dans une zone de risque, il ne peut donc pas être avec le groupe aujourd'hui, indique l'entraineur du PSG. On ne veut pas prendre de risque et on va devoir faire sans Kylian."

Donc pas de Mbappé, pas de Neymar, ni Verratti, ni Icardi, ou encore Draxler... Tous sont à l'infirmerie.

Angel Di Maria va devoir une nouvelle fois saisir cette opportunité pour briller, sans les stars habituelles pour l'épauler. "Je ne veux pas mettre de pression sur Angel, mais il est toujours un joueur super important, un joueur clé pour nous."

Et qu'on ne parle pas à Thomas Tuchel de la demi-finale de Ligue des Champions gagnée par le PSG en août dernier. "C'est totalement différent si vous comparez les onze titulaires de mercredi soir. Ce sera un match nouveau."

Leandro Paredes est lui de retour, mais il est trop juste encore pour démarrer la rencontre, a précisé l'entraineur allemand.

Ce n'est pas normal - Éric Rabesandratana

L'infirmerie ne se désemplit donc pas au fil des journées. Ce qui a le don d'énerver Eric Rabesandratana. "Ce n'est pas possible d'avoir autant de joueur qui se blessent, tempête l'ex-capitaine du PSG. Ce n'est pas normal. Je reste persuadé qu'il y a un problème de travail, de gestion."

L'ex-défenseur parisien ne nie pas qu'il y avait des blessures aussi quand il était joueur. Mais ni de manière constante, ni de manière si généralisée. "Ça a toujours existé des joueurs qui faisaient la fête, qui jouaient tous les trois jours. Mais il n'y avait pas tout l'effectif qui se blessait !"

Il est donc logique pour Éric Rabesandratana que le PSG ne montre jamais une équipe avec des joueurs qui ont un niveau physique optimal. Car il y a toujours un Mbappé, un Neymar, un Marquinhos qui revient de blessure et qui "a besoin d'un mois de travail pour revenir à 100%."

Et même ceux qui ne sont pas blessés jouent de malchance. Une partie des joueurs à Leipzig, se sont retrouvés bloqués dans un ascenseur de leur hôtel mardi soir.

Espérons que ça ne se reproduise pas à quelques heures du match sinon Tuchel sera au bout d'un moment contraint d'enfiler short et maillot pour affronter les Allemands de Leipzig. Coup d'envoi ce mercredi à 21h.

Le classement du groupe H