Ligue des Champions : le PSG surclasse le Maccabi Haïfa 7 buts à 2 et se qualifie pour les huitièmes de finale

Une qualification en fanfare. Le PSG s'est imposé 7 buts à 2 contre le Maccabi Haïfa mardi soir au Parc des Princes. Cette victoire permet au club parisien de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avant même le dernier match de poule la semaine prochaine contre la Juventus Turin.

A la 3e minute, le match a été interrompu deux minutes par les fumigènes et les pétards allumés par les supporters du club israélien. Un speaker du stade a lancé une annonce en hébreu à destination des supporters puis le match a repris normalement après cette courte interruption. Les supporters israéliens s'étaient déjà fait remarquer avant la rencontre en se rassemblant place de la Concorde et sur les Champs-Elysées.

Deux buts en trois minutes

Des évènements qui n'ont pas perturbé les joueurs parisiens. Les choses n'ont pas traîné pour le PSG. A la 19è minute, Léo Messi sur le côté gauche glisse le ballon dans le petit filet droit sur une passe décisive de Kylian Mbappé. Douze minutes plus tard, c'est au tour de Kylian Mbappé de marquer. Comme Messi, l'international français place le ballon dans le filet droit de Joshua Cohen.

A la 35ème minute, la MNM fait encore des merveilles. Neymar inscrit le troisième but du Paris Saint-Germain d'une frappe enroulée qui tape le poteau avant de rentrer dans le but.

Score sans appel à la mi-temps

Quatre minutes plus tard, Seck marque le premier but du Maccabi. La défense fait une grosse faute de marquage et Abdoulaye Seck marque d'une tête à bout portant.

A la quarante-quatrième minute, Léo Messi frappe sèchement des 20 mètres. Le gardien d'Haïfa est impuissant. Quatrième but en quatre matches de Ligue des Champions pour l'attaquant Argentin. Le score ne bougera plus jusqu'à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain mène 4 buts à 1.

Une reprise en deux temps

La deuxième mi-temps a mal commencé pour le PSG. A la 50è minute, Abdoulaye Seck met le ballon d'une tête lobée au fond des buts de Donnarumma. Le score est de 4 buts à 2.

A la 64è minute, Hakimi, décalé sur le côté droit, fait une longue passe à Mbappé. L'international français place la balle dans la lucarne de gauche pour le cinquième but parisien.

Promenade de santé pour les parisiens

Trois minutes plus tard, le festival parisien continue avec un but de Sean Goldberg contre son camps, sur un centre très fort de Neymar. Sixième but de Paris !

A la 84è minute, Carlos Soler marque un septième but en plaçant le ballon dans le petit filet gauche de Cohen après une passe décisive de Léo Messi.

Au coup de sifflet final, le Paris Saint-Germain lamine Maccabi Haïfa 7 buts à 2.