Ligue des Champions : 27 supporters lorrains du Barça à Lyon ce soir

Nancy, France

Ils sont Lorrains, ils seront à Lyon ce mardi soir pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais supporteront le FC Barcelone et non les Gones. Ces 27 supporters venus de toute la région seront dans le parcage visiteurs du Groupama Stadium pour supporter Messi et ses coéquipiers. Ces supporters sont tous des adhérents de la Penya Blaugrana Lorraine, un club de supporters reconnu officiellement par le FC Barcelone et basé à Nancy. Il faut savoir qu'il y en a des centaines dans le monde, dont certains sont reconnus officiellement par le club omnisports de Barcelone. La Penya lorraine est officiellement la 2296e association reconnue par le club catalan.

"Le Graal"

Ce match sera le premier de Ligue des Champions en France depuis la validation du club lorrain. Un aboutissement pour Cédric Ribault, son président :

"On touche du doigt le Graal. Se dire qu'on est dans le réseau du FC Barcelone, c'est fabuleux. C'est un aboutissement mais aussi un nouveau départ. Avec cette possibilité d'avoir des places, les gens ont envie de vivre des choses exceptionnelles et il n'y a pas plus exceptionnel que d'aller au stade."

Depuis la validation, le téléphone de Cédric Ribault sonne beaucoup plus souvent avec des demandes d'inscription presque tous les jours.

Un rôle social

Cette reconnaissance par l'un des clubs de football les plus puissants au monde permet d'avoir un accès privilégié aux ventes de billets mais engage aussi ces supporters. Le but est aussi de promouvoir l'image du FC Barcelone en étant actif auprès des jeunes comme l'explique Cédric Ribault :

"On est partenaires de l'académie du Barça, on fait des liens, on emmène les enfants voir l'école de foot à Barcelone. On a des actions associatives pour récolter de l'argent pour donner à des associations. On est en train de monter une petite académie de football pour travailler avec les jeunes les plus défavorisés et faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à une formation sportive avec un coup vraiment modique."

L'idée, c'est aussi de jouer un rôle de détections de jeunes talents dans sa région. Etre supporter du Barça, c'est avoir des droits et des devoirs.