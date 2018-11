Ligue des champions - 5e journée : grand ouf de soulagement pour le PSG qui s'impose 2-1 face à Liverpool

Paris, France

Le PSG pousse un grand ouf de soulagement. Victoire des parisiens sur Liverpool au Parc des Princes 2-1. But de Bernart et de Neymar. Milner a réduit le score sur pénalty pour les Reds.

Le PSG reste dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

Dans le même groupe, Naples a battu Belgrade 3/1.

Au classement, Naples est premier avec 9 points, devant le PSG , deuxième avec 8 points. Liverpool est troisième avec 6 points. Enfin, Belgrade est quatrième avec 4 points.