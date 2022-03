Ligue des Champions : à 48h du match retour face au Real Madrid, le PSG s'inquiète pour Kylian Mbappé

Sueurs froides au PSG, Kylian Mbappé est sorti blessé de l'entraînement ce lundi. Touché à un pied, le joueur vedette doit passer des examens. À un peu plus de 48H du coup d'envoi de son huitième de finale retour de Ligue des Champions, le club de la capitale tremble pour son attaquant vedette.

JEAN CATUFFE / DPPI via AFP

Mbappé se blesse au pied et s'est tout le PSG qui grimace

Stupeur et tremblement au PSG, depuis 15h ce lundi les fans du club de la capitale retiennent leur souffle. Kylian Mbappé, l'attaquant star du club, a reçu un coup à un pied à l'entraînement. France Bleu Paris s'est fait confirmer que l'attaquant a du stopper son entraînement suite à ce coup. Et d'ailleurs, plusieurs médias comme RMC et le Parisien annoncent que la participation de Kylian Mbappé au 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid mercredi est très incertaine.

Contacté par France Bleu Paris, le Paris SG n'a pas souhaité confirmé que l'attaquant francilien est parti passé des examens et aussi l'éventuel forfait de l'attaquant qui pourrait bouleverser la préparation du match pour le club de la capitale, dépendant des exploits de "Kyky", à la fois son meilleur buteur et son meilleur passeur cette saison.

Sans le champion du monde, suspendu, les Parisiens ont perdu à Nice en Ligue 1 (1-0), samedi. "Il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian", a reconnu l'entraîneur niçois Christophe Galtier, après la rencontre. Le PSG compte sur Mbappé pour atteindre son objectif de remporter la C1 fin mai, avec la finale à jouer au Stade de France à Saint-Denis en banlieue parisienne, presque à domicile. "Kyky", aussi, vise l'apothéose européenne, d'autant qu'il pourrait quitter le club l'été prochain, son contrat expirant fin juin. Le Real Madrid apparaît comme le club le mieux placé pour accueillir l'attaquant si aucun accord de prolongation n'est trouvé d'ici là entre Mbappé et le PSG, qui espère toujours le convaincre de rester.