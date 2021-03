Ligue des Champions : "À aucun moment, on ne sent supérieur" affirme Keylor Navas avant PSG - FC Barcelone

Pour déminer une conférence de presse sensible, au PSG il y a la carte Keylor Navas. Du haut de ses 3 ligues dec champions remportées avec le Real Madrid, le gardien costaricien est venu face à la presse prêcher la bonne parole. Pour lui, Paris doit avoir attaquer cette rencontre avec l'envie de l'emporter, pas question de gérer le résultat du match aller (4-1).

"Nous allons arriver avec encore plus d’envie sur le terrain"

Comment sentez-vous l'ambiance dans le groupe avant ce match ? "L’équipe est motivée et concentrée. Nous sommes motivés à 100% pour fournir le meilleur match possible et bien sûr nous imposer."

Vous vous attendez à quel genre de match "Nous devons nous imposer pour décrocher la qualification. Nous allons arriver avec encore plus d’envie sur le terrain que pour le match aller. On a bien travaillé et on s’est préparés pour affronter toute sorte de situation ce mercredi."

Imaginez-vous une ne remontada possible ? "Nous sommes prêts. C'est vrai, on a cette marge mais nous ne devons pas nous reposer dessus. Nous avons de grands joueurs aptes à gagner ce genre de rencontre. Nous savons ce que nous devons faire pour gagner et nous nous sommes préparés pour."

Le FC Barcelone semble mieux sportivement depuis quelques semaines... "Vous savez pour moi rien n’a changé. Nous avons le même respect pour Barcelone. À aucun moment, on ne sent supérieur. L’état d’esprit ne doit pas changer, nous ne devons pas manquer de respect mais être à 100% pour gagner les matches".

PSG - FC Barcelone, émission spéciale de 18h à minuit sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Pia Clémens, Bruno Salomon, Eric Rabesandratana, Tripy Makonda et Nicolas Douchez.