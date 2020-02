Ligue des Champions : à Dortmund, le PSG au grand complet peut-il vaincre sa malédiction ?

Paris, France

Trois éliminations de suite en huitième de finale : le bilan du PSG en Ligue des Champions est inversement proportionnel au talent de ses joueurs et aux moyens déployés par ses propriétaires qataris pour lui permettre au club de remporter le championnat européen, objectif suprême ! Alors, face à Dortmund en huitième de finale, les hommes de Thomas Tuchel peuvent-ils mettre un terme à leurs récentes contre-performances, et verront-ils enfin le printemps en Ligue des Champions ?

Sur le papier, Paris est favori, et l'entraîneur a tout fait pour préserver ses meilleurs éléments. Plusieurs d'entre eux n'étaient pas à Amiens le week-end dernier, pour la 25e journée de Ligue 1, notamment Neymar ! La star brésilienne n'a plus été vue avec Paris depuis quatre matchs, et pour cause : l'attaquant est le grand habitué des graves blessures juste avant les grands rendez-vous européens. Arrivé à Paris à l'été 2017 pour 222 millions d'euros, avec comme objectif affiché de permettre au PSG de franchir un cap en C1, il a manqué... trois des quatre matches de huitième de finale, à chaque fois à cause d'une grave blessure au pied.

Les souvenirs cuisants du Barça et de Manchester United

Tous les cadres parisiens seront donc présents ce mardi soir, l'effectif est très largement taillé pour l'emporter. C'est donc l'heure de vérité : le talent (et l'argent) peuvent-ils vaincre la malédiction ? Rien ne sert de ressasser les statistiques qui fâchent, mais tout de même, les faits sont têtus.

La saison passée, le PSG va battre Manchester United 2-0 à Old Trafford. Les Parisiens sont très confiants avant le match retour. Résultat : les Anglais s'imposent 3-1 au Parc des Princes. Paris est éliminé. En 2018, le Real Madrid inflige un aller-retour cinglant aux hommes de Thomas Tuchel.

Et puis il y a trois ans, le traumatisme. Au soir du 14 février 2017, le PSG fanfaronne après avoir écrasé Barcelone à domicile 4-0. Rattraper un tel retard ? Impossible, même pour les Blaugranas au Camp Nou. La suite, on la connait : Paris a la qualification en main, c'est la 87e minute. Et puis Neymar, qui joue ses derniers matchs avec les Catalans, inscrit deux buts coup sur coup. Roberto finit le travail et crucifie les Parisiens à la 95e minute. C'est la remontada, le Barça s'impose 6-1 et file en quart de finale, Paris est humilié. "INQUALIFIABLE" titre le journal l'Équipe le lendemain. Thomas Tuchel joue une partie de son avenir ce soir. Il a toutes les cartes en main pour percer le plafond de verre qui tient Paris si loin de la finale tant attendue. Plus d'excuse !