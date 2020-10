Ligue des Champions à Rennes : "une mi-temps et rideau" pour les bars

La frustration est grande pour Gilles d'Oléac. 14 ans qu'il diffuse tous les matchs du Stade Rennais dans son pub, le Shamrock. Et pour les débuts en Ligue des Champions du club, jour historique donc, ce sera "une mi-temps et rideau" pour lui.

Tout le monde dehors à la pause. Le match commence à 21h et les bars doivent fermer à 22h, par arrêté préfectoral en raison de la situation sanitaire. Une situation frustrante pour le gérant du Shamrock. "On a six écrans, assez de place pour respecter une distanciation sanitaire correcte." Mais pas de dérogation pour lui.

Exception pour les bars qui servent à manger

A une centaine de mètres, en face de la gare de Rennes, le Café de Rennes pourra lui diffuser le match en entier mais uniquement pour les clients qui restent dîner. C'est mieux, mais ce sera quand même loin de l'ambiance des soirs de matchs. Pour la gérante Melissa Lefevre "c'est forcément frustrant parce qu'on est limité en terme de place".

L'endroit avait pris l'habitude d'être bondé pour les matchs européens du Stade Rennais. La ferveur sera bien là, surtout en cas de victoire rennaise, mais rien à voir avec le monde d'avant.