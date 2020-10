Ligue des Champions. À Séville, Ronan et Anne seront parmi les rares supporters rennais présents

En février 2019, une marée Rouge et Noir avait envahi les rues sévillanes à l'occasion du déplacement du Stade Rennais dans la capitale andalouse pour affronter le Bétis. Un an et demi plus tard, le club retrouve l'Andalousie pour rencontrer le FC Séville. De rares supporters seront sur place.

Pour Ronan Lessard, Séville, c'est avant tout une histoire de famille. Anne, la sœur de ce directeur d'école à Vannes, vit dans la capitale andalouse : "La dernière fois contre le Betis c'est mon père de soixante-quinze ans qui avait fait le déplacement avec mon frère, qui vit à Paris et qui est abonné au Roazhon Park pour aller voir ma sœur. Cette fois, c'est moi qui y vais je suis très content !"

Ce mardi après-midi, Ronan a même prévu d'accueillir les joueurs du Stade Rennais à l'aéroport de Séville, écharpe rouge et noir et drapeau du Stade Rennais dans les mains. Et à la "Taberna Elcano", le restaurant tenu à Séville par Anne, la sœur de Ronan, on servira... de la galette-saucisse. Et ça marche avec les clients espagnols ? "Un petit peu oui, assure Ronan. Ils s'y mettent, après si on continue à les battre ce sera peut-être compliqué de faire perdurer cette recette !"

La devanture du restaurant d'Anne à Séville, avec un triskell pour rappeler les origines bretonnes de sa propriétaire - Ronan Lessard

Si son père et son frère avaient pu aller au Benito-Villamarin pour assister à la victoire rennaise en 2019 face au Betis (3-1) en Europa League, cette fois Ronan et Anne ne pourront pas voir les joueurs rennais au stade, puisque la rencontre de Ligue des Champions face au FC Séville se disputera à huis-clos en raison de la crise sanitaire. Ils ont donc prévu un autre programme : "Les bars vont fermer assez tôt sur Séville, mais dans les petits pueblos autour il n'y a pas de problème, on a déjà repéré, on est en train de monter notre camp de base. Tout se fera dans un petit village à côté avec tout ce qu'il faut pour accompagner, on l'espère, la victoire. Deux trois cervezas et après on va chanter !"

L'histoire ne dit pas si ce sera de la CruzCampo, cette bière petit budget qui avait fait fureur chez les fans rennais en 2019. En tout cas Ronan assure qu'il portera fièrement les couleurs du club en terre sévillane, et pronostique déjà une victoire 1-0 des rouge et noir grâce à un but d'Adrien Hunou.