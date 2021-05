Ligue des Champions - Après l'élimination, retour sur le parcours exceptionnel du PSG

À la fin de la rencontre face à Manchester City, une heure après l'élimination du Paris Saint-Germain, Leonardo s'est présenté face aux caméras du diffuseur RMC Sport pour une interview. Une rareté, toujours scrutée avec attention. Le directeur sportif du PSG, s'il a avoué la déception, a également su prendre du recul. "On ne peut pas oublier ce qu'on a fait ces deux dernières années, une finale perdue contre une équipe qui a tout gagné et cette année on a eu des victoires très importantes [...] on a éliminé des équipes qui pouvaient gagner. [...] Ces deux dernières années nous ont placé parmi les vrais candidats à la victoire en Champions League". Quand on regarde dans le rétroviseur, c'est vrai qu'on trouve de belles choses et des émotions pour les amoureux du PSG.

La phase de groupes : à suspens

Le Paris Saint-Germain revient de loin, il ne faut pas l'oublier. Avec deux défaites dès les trois premières rencontres de Ligue des Champions (contre Manchester United et à Leipzig), le PSG s'est retrouvé dos au mur en novembre : il a eu une réaction de champion. Une victoire dans la douleur face à Leipzig, un grand Neymar pour un grand succès à Manchester, puis le travail bien terminé à domicile contre Istanbul (match joué en deux fois, fort en symbole contre le racisme). En grande difficulté physique, les coéquipiers de Mbappé et Neymar ont su trouver la voie pour terminer premier la phase de groupe, tout en vengeant la défaite face à United de 2019. Mais le tirage réservait de belles surprises.

Barcelone, façon puzzle (avant la frayeur)

En huitième de finales les retrouvailles avec les vieux démons se poursuivaient. Cette fois, le FC Barcelone se dressait face au PSG et en plus il fallait faire sans Neymar. "No Ney, no Problem", Kylian Mbappé marchait sur l'eau au Camp Nou, inscrivait un triplé, faisait vibrer le tout Paris et marquait les esprits dans le monde entier, presse espagnole comprise. Au match retour, le PSG se faisait peur mais grâce à un immense Navas parvenait à éviter une nouvelle remontada et à venger celle de 2017.

"Auf Wiedersehen" Munich

Nouveau tirage, nouveau gros poisson pour le PSG en quart de finale : les Parisiens devaient affronter les vainqueurs sortant, les ogres Bavarois, la meilleure équipe au monde selon beaucoup, le Bayern Munich. Pas favoris sur le papier, Paris sortait son épingle du jeu à Munich grâce à Navas et Mbappé et remportait un match mythique, sous la neige, avant de tenir bon au Parc des Princes (3-2 à l'aller, 0-1 au retour). Le Paris Saint-Germain, après avoir vaincu le signe indien du Barça, vengeait cette fois sa défaite en finale en 2020.

Alors, malgré la défaite contre Manchester City, à l'année prochaine, avec (on l'espère) des supporters plein les tribunes pour vivre encore plus fort ces émotions.

