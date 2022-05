Après les incidents au stade de France samedi pour la finale de la Ligue des champions, Paris et l'UEFA dénoncent une fraude massive de faux billets. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour escroquerie en bande organisée. Liverpool et Londres ne décolèrent pas.

Ligue des champions : la justice ouvre une enquête pour escroquerie, Paris et Londres se renvoient la balle

Comprendre et tirer les leçons du fiasco. Après les scènes de chaos survenues samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, de premières explications ont été avancées ce lundi. Liverpool et Paris se renvoient la balle, le ministre de l'Intérieur dénonçant une "fraude massive" aux faux billets. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour escroquerie en bande organisée.

Le sujet est délicat et le monde a les yeux braqués sur Paris, les images de bousculades, de tentatives d'intrusion dans le stade et de supporters gazés par les forces de l'ordre à coup de bombe lacrymogène ayant fait le tour du monde. "Nous déplorons les incidents (...) et regrettons que certains supporters munis de billets n'aient pu assister au match", a indiqué dès dimanche le ministère des Sports. L'UEFA s'est engagée à compenser à donner une "compensation" aux 2.700 titulaires de billets privés de match en raison des incidents, sur les 79.000 vendus.

Que s'est-il passé ?

A l'approche de la rencontre, initialement prévu à 21h00, d'immenses files d'attente se sont formées aux abords du stadee, où le filtrage des supporters se faisait au compte-goutte, au point que l'UEFA a repoussé le coup d'envoi de 36 minutes, fait inédit dans l'histoire récente de l'épreuve.

Au moins un millier de supporters se sont retrouvés bloqués, criant "Open the gate" ("ouvrez le portail"). Puis des tentatives d'intrusion de la part de personnes sans billet ont mis à mal le dispositif. Des gaz lacrymogènes ont été lancés pour empêcher quelques dizaines d'individus d'escalader les barrières.

"Il y a eu des bousculades, des mouvements de foule, nous avons apporté des réponses", a expliqué une source policière, alors que 105 personnes ont été interpellées. Certains fans anglais, venus en famille, se sont plaints d'avoir été pris pour cible. "Je suis enseignant, je n'ai jamais été aspergé de gaz lacrymogène avant. (...) La police m'a poussé contre la porte, ce n'était pas nécessaire. Ils se comportaient comme s'ils avaient une armée en face d'eux", s'est plaint, en larmes, Pete Blades, professeur de français à Liverpool de 57 ans. Les files d'attente n'ont été résorbées qu'à la mi-temps.

Paris dénonce une "fraude massive de faux billets"

À l'issue d'une réunion interministérielle organisée ce lundi avec les organisateurs de la finale, la police et les autorités locales, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets". S'appuyant sur un premier rapport remis dimanche au ministre par le préfet de police de Paris, Didier Lallement, il indique que "30.000 à 40.000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billet, soit avec des billets falsifiés". Didier Lallement a d'ailleurs décidé de saisir la justice pour une "fraude massive aux faux billets". Ce lundi, le parquet de Bobigny a finalement ouvert une enquête pour escroquerie en bande organisée, a appris franceinfo, confirmant une information du Parisien.

Selon le rapport du préfet de police de Paris, "70%" des billets papiers présentés au pré-filtrage étaient des "faux", a souligné le ministre et, "une fois passé ce pré filtrage, plus de 15%" étaient des faux. "Il faut qu'on regarde d'où viennent ces faux billets", a indiqué la nouvelle ministre des Sports, mais "nous pensons que la fraude vient de l'autre côté de la Manche", a complété Gérald Darmanin.

Invitée sur RTL ce lundi matin, Amélie Oudéa-Castéra n'a pas été tendre vis-à-vis du club de Liverpool, l'accusant d'avoir "laissé ses supporters dans la nature" au contraire du Real Madrid qui lui, a accompagné ses supporters de bout en bout. À 21h00, heure prévue pour le coup d'envoi finalement retardé, "97% des supporters espagnols étaient présents dans leurs tribunes" contre "50% seulement des supporteurs britanniques", a soutenu le ministre de l'Intérieur.

Londres et Liverpool dénoncent une gestion "calamiteuse"

En Angleterre, les supporters de retour de Paris, le club de Liverpool, les autorités locales et nationales ne décolèrent pas. Et les accusations de Paris n'ont pas aidé. La maire de la ville de Liverpool s'est dite "dégoûtée par la gestion calamiteuse et le traitement brutal" infligé aux supporters.

Alors que la police de Liverpool, présente autour du Stade de France, a jugé que "l'immense majorité" des supporters anglais "se sont comportés d'une manière exemplaire", Downing Street, de son côté, s'est dit "extrêmement déçu" par le traitement qui leur a été infligé et a jugé les images du Stade de France "profondément troublantes et préoccupantes".

"C'était absolument horrible" a dénoncé le député britannique Ian Byrne, présent sur place samedi. "Traiter les supporters comme des animaux lors du plus grand match européen de l'année, comme ils l'ont fait, est impardonnable" a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision Sky News, mettant en cause "un maintien de l'ordre lamentable, des stewards lamentables, une mauvaise gestion autour du stade, des portes d'accès au stade fermées".

En France, le groupe de sénateurs CRCE, à majorité communiste, a annoncé ce lundi dans un communiqué le dépôt prochain d'une proposition de résolution "visant à pacifier le maintien de l'ordre en France et à tirer les leçons de l'escalade de la violence et l'usage disproportionné de la force publique par les autorités".

"Les supporters méritent de savoir ce qui s'est passé", a ajouté le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson, exhortant l'UEFA à "travailler étroitement avec les autorités françaises dans une enquête complète" et à en publier les conclusions.

Des dysfonctionnements

"La priorité est désormais de cerner très précisément les dysfonctionnements (...) afin d'en tirer toutes les leçons pour éviter que de tels incidents se reproduisent pour nos futurs grands événements sportifs internationaux", a insisté le ministère des Sports et des Jeux olympiques ce lundi matin, à un an de la Coupe du monde 2023 de rugby et à deux ans des JO-2024 de Paris. D'autant que le Stade de France, où se dérouleront les épreuves d'athlétisme, en sera l'un des centres névralgiques. La France doit "(s')améliorer" dans la gestion "des matches à risque" a admis Amélie Oudéa-Castéra.

Goulets d'étranglement

"On a vu que nous devions nous améliorer (...) sur certains aspects de la gestion des flux au sortir des transports sur des zones de premier filtrage, de second filtrage", a estimé la ministre, qui a évoqué "un problème d'exigüité des zones de contrôle" alors que le système de pré-filtrage à 200 mètres du stade a été débordé face à l'afflux de supporters de Liverpool et a créé des goulets d'étranglement.

Grève de la RATP

Selon deux représentants de supporters présents au stade de France, un problème d'aiguillage de la foule a accentué les engorgements. Venus de préférence par le RER D en raison de grèves affectant le RER B, les supporters de Liverpool se sont retrouvés face à seulement 4 accès de préfiltrage, alors qu'il y avait 13 accès à la sortie du RER B, rapporte l'une de ces sources à l'AFP. "Cela a créé un phénomène d'étouffement et d'écrasement du côté du RER D", pointe-t-elle, déplorant un manque de stadiers pour orienter les flux.

Manque de stadiers

Près de 7.000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés, sans compter les vigiles privés, et Gérald Darmanin a défendu le dispositif de sécurité mis en place par la préfecture de police de Paris : "Sans les décisions prises par la police et le préfet, il y aurait eu des morts", affirme-t-il. En revanche, la ministre des Sports a pointé "certainement un manque de stadiers au niveau de ce qui avait été prévu par la Fédération française de foot".

Faux billets

L'UEFA a aussi dénoncé l'afflux de milliers de spectateurs munis de tickets contrefaits. "Il y avait des billets "blockchain" (authentifiables numériquement, NDLR) mais l'UEFA a cédé à la demande de Liverpool "qui a demandé à avoir 20.000 billets papier", explique une source proche de l'organisation à l'AFP. Il y a eu "des photocopies, des imitations grossières, d'autres très bien faites".

"Nous avons un chantier pour sécuriser, qu'il y ait une systématisation de la billetterie électronique et pour faire en sorte aussi que nous ayons des moyens de prévenir les fraudes à cette billetterie", a admis la ministres des Sports.

Temps de préparation trop court

Il faut habituellement plus d'un an pour préparer un tel événement planétaire. Mais après l'invasion russe de l'Ukraine, la Fédération française de football (FFF) a récupéré fin février l'organisation initialement confiée à Saint-Pétersbourg.

Et ce temps réduit a pu peser, comme l'avait laissé entendre vendredi le président de l'UEFA Aleksander Ceferin dans un entretien à l'AFP : "J'ai dit à mes équipes : 'Ne me dites pas que vous avez besoin d'un an ou deux, parce qu'on n'a que trois semaines'. Ce n'est pas facile", avait-il souligné.

Une source proche de l'exécutif a admis une insuffisante mobilité des forces de l'ordre, qui ont "surréagi" face aux événements festifs, sur fond d'"insuffisante préparation", et de "sous-évaluation du nombre de supporters".

Le Sénat va auditionner les ministres

Au surlendemain des événements, le Sénat a annoncé ce lundi vouloir auditionner le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera cette semaine. Ils seront entendus conjointement par les commissions des Lois et de la Culture.

Dans un communiqué, les deux commissions sénatoriales précisent vouloir "comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation" et "déterminer les responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux concernés".

"À quinze mois de l'organisation de la Coupe du monde de rugby et à vingt-deux mois de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, les incidents ont donné une triste image de la France et suscitent de vives inquiétudes", déplorent les commissions. L’audition, ouverte à la presse, sera retransmise en direct sur le site du Sénat. La date précise n'a pas encore été confirmée.

"A ce stade", le Sénat va commencer par auditionner les ministres et "ajustera" ses décisions en fonction des réponses apportées, a indiqué François-Noël Buffet (LR), président de la commission des Lois. "Si les informations ne nous paraissent pas suffisantes, on envisagera d'aller plus loin", a-t-il ajouté.

"Visiblement la version officielle du chaos au Stade de France donnée par le gouvernement est en décalage avec les faits. Comme s'il fallait cacher la responsabilité de l'habituelle racaille. Le Sénat devra participer à la manifestation de la vérité par un contrôle indépendant", avait réagi dimanche sur Twitter le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.