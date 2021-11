Ligue des champions : face au RB Leipzig, le PSG est prévenu

Il y a tout juste 3 semaines, un mardi soir vers 22h50, le PSG soufflait un très grand ouf de soulagement. Après s'être fait bousculer sportivement dans tous les sens par le RB Leipzig, Paris s'imposait 3 buts à 2 après avoir été mené 2-1 par une équipe allemande joueuse et très disciplinée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ce mercredi, le PSG retrouve donc Leipzig pour la 4ème journée de Ligue des champions (21h). Un match à la Red Bull Arena que le Paris-Saint-Germain aborde en leader de la Poule A face à des Allemands qui eux sont derniers avec 0 point. En cas de succès, Paris validerait en grande partie son ticket pour les 8èmes de finale de la compétition mais Mauricio Pochettino s'attend à une rencontre compliqué face au huitième de Bundesliga :

Le PSG a débarqué en Saxe (All) sans Lionel Messi. Le meilleur buteur parisien en Ligue des champions cette saison (3 buts) se ressent toujours d'une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse gauche ainsi qu'une douleur à un genou. L'Argentin est donc resté à Paris pour se soigner et pour l'instant Pochettino son entraîneur ne veut pas se prononcer sur une durée d'indisponibilité :

On espère que l’évolution sera bonne et qu’il nous rejoindra vite avec le groupe. Je ne peux pas dire plus que ça.