Ligue des Champions: avant de recevoir le FC Barcelone, le PSG chasse les mauvais esprits

Sur l'antenne de France Bleu Paris il y a une dizaine de jours, Leonardo a planté le décor. Au moment de lui parler de la remontada, de lui demander si Barcelone peut vraiment renverser le PSG en huitième de finale retour de Ligue des Champions, le directeur sportif nous a glissé cette phrase

Une manière élégante de rappeler que l'irrationnel ne peut pas revenir à chaque fois dans une partie de football. Alors oui, Paris s'est lamentablement écroulé face à Barcelone en 2017 et se retrouve traumatisé pour un long moment. Mais, non la remontada ne va pas avoir lieu à chaque fois. Et les médias catalans ont beau agiter le chiffon d'un possible retournement et d'une qualification du FC Barcelone. Au PSG, l'entraîneur, les dirigeants et certains cadres ont ces derniers jours tenté de calmer tout le monde.

"Nous ne sommes pas affectés par ce passé"

"Vous nous saoulez avec la remontada", c'est avec le sourire mais fermement que le défenseur parisien Abdou Diallo a rappelé samedi dernier aux journalistes présents à Brest que l'idée d'un nouveau scénario catastrophe pour le PSG n'était pas dans les têtes parisiennes. A notre micro, avant le match aller, le capitaine Marquinhos nous avait expliqué que "la remontada, c'est du passé". Son entraîneur Pochettino a même expliqué dans un entretien lundi à l'Agence France Presse

Nous ne sommes pas affectés par ce passé. Nous sommes venus ici avec un esprit libre, et sans préjugés. Ces idées transmettent uniquement de la négativité. Rester tourné vers le passé limite tes possibilités futures.

L'idée est de rappeler que la moitié de l'effectif, le staff et un dirigeant comme Leonardo n'ont pas vécu la remontada. Et qu'il n'est pas question de trembler surtout quand son équipe a gagné le match aller 4 buts à 1. Interrogé sur l'attitude à avoir sur le match de mercredi soir (21h) face aux catalans, le gardien Keylor Navas a expliqué que son équipe doit penser à une chose : la victoire "Nous devons nous imposer pour décrocher la qualification. Nous allons arriver avec encore plus d’envie sur le terrain que pour le match aller."

Renversement "très compliqué"

En Catalogne même si la presse tente de faire monter la température, le latéral Jordi Alba a admis de son côté qu'un renversement de situation s'annonçait "très compliqué". Il est vrai qu'aucune équipe ne s'est qualifiée en C1 après avoir perdu à domicile la manche aller par trois buts d'écart. "Il faudra être efficace, réaliste, mais on va essayer !", a promis le technicien blaugrana Ronald Koeman.

Pour sa part le nouveau président du Barça Joan Laporta, choisi dimanche par les socios, a lancé les hostilités par une déclaration bravache, aussitôt élu: "On va aller à Paris, voir si on peut remonter!" Mais à Paris, on a toutes les raisons de croire à la qualification... à moins que l'irrationnel ne revienne hanter le PSG.

PSG - FC Barcelone, émission spéciale de 18h à minuit sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Pia Clémens, Bruno Salomon, Eric Rabesandratana, Tripy Makonda et Nicolas Douchez.