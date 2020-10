Ligue des Champions : Cavani n'est pas du voyage avec Manchester United pour affronter le PSG

Les retrouvailles entre Edinson Cavani et le PSG n'auront pas lieu tout de suite. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United a décidé de se passer des services de l'attaquant uruguayen.

Arrivé en fin de mercato chez les Mancuniens, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts) ne s'est entraîné qu'une seule fois avec ses nouveaux coéquipiers. La faute à la quatorzaine sanitaire qui lui a été imposé avant de rejoindre son nouveau club. Cavani rêvait de ces retrouvailles rapides avec le club qui ne l'a pas prolongé en fin de saison dernière.

Vexé, le joueur a refusé de participer - via une pige - au final 8 de la Ligue des Champions avec le PSG au mois d'août. Une fâcherie qui a gâché le départ du "Matador" qui a 33 ans a trouvé un joli contrat en Angleterre pour continuer sa carrière.

"Il a toujours mouillé le maillot"

Cette absence d'Edinson Cavani dans le groupe mancunien enlève un peu de sel à cette rencontre. Les suppporters du PSG attendaient ce retour du "Matador" au Parc des Princes. L'homme au 200 buts reste dans le coeur de nombreux supporters du PSG à l'image de Solal : "Il a toujours mouillé le maillot, montré son amour pour le club et la fin m'a fait beaucoup de peine. C'est le meilleur buteur du club, donc même s'il est parti comme ça... On ne lui en veut pas. C'est toujours super de le revoir". De son côté Théo sait déjà que Cavani va s'arracher avec Manchester et il attend ses premiers matchs avec impatience :

J'espère que Cavani va tout donner à Manchester, parce que c'est un très bon joueur. Je reste Parisien mais si Cavani marque un but dans les prochains jour, je serai content pour lui.

