Ligue des Champions : Chelsea rejoint Manchester City en finale après sa victoire sur le Real Madrid (2-0)

La finale de Ligue des Champions opposera deux clubs anglais cette année : Chelsea s'est qualifié en battant le Real Madrid 2-0 mercredi soir, et affrontera Manchester City pour le titre. La finale de la compétition est prévue le 29 mai à Istanbul.

Un match de très haut niveau

Les joueurs de Chelsea ont réalisé un match de très haut niveau, après le match nul de l'aller (1-1). C'est Timo Werner qui a ouvert le score en première période (28e minute) après un tir d'Havertz, repoussé par la transversale.

Le Real Madrid a bien essayé de réagir, mais Edouard Mendy s'est montré impérial face à Benzema. Chelsea a accentué sa domination lors du second acte, porté par un Ngolo Kante prodigieux dans le cœur du jeu. C'est d'ailleurs le champion du monde qui est à l'origine du second but de Chelsea, inscrit par Mount à la 85e minute. Kante a été élu homme du match par l'UEFA.

Chelsea est totalement focalisé sur l'envie de gagner - Thomas Tuchel

L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel, ex-entraîneur du PSG, a exprimé sa joie après le match. "C'est un cadeau d'avoir des gars qui poussent et me font confiance. Chelsea est totalement focalisé sur l'envie de gagner", a-t-il confié sur RMC Sport.

Pour Zinedine Zidane, "ils ont été supérieurs, ils ont mérité de gagner"

Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a reconnu sur RMC Sport : "Ils ont été supérieurs, ils ont mérité de gagner, ils ont été plus efficaces, ils ont eu beaucoup d'occasions. Il nous a manqué beaucoup de choses ce soir, pas seulement sur l'organisation, mais aussi dans les duels, car on en a perdu beaucoup. Mais je suis très fier de mes joueurs, du parcours qu'on a fait, avec toutes les difficultés qu'on sait.."

Deuxième finale de suite pour l'entraîneur Thomas Tuchel

La finale, prévue le 29 mai à Istanbul, sera la deuxième de suite pour l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel, arrivé à la mi-saison en provenance du PSG. Il avait échoué de peu (1-0) avec les parisiens contre le Bayern l'an dernier.

Ce sera aussi la 8e finale de C1 entre clubs d'un même pays, et la 3e pour des équipes anglaises.